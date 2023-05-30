Объясните кто-нибудь горе-дипломату, что он, мягко говоря, не прав.

Сегодняшняя атака беспилотниками по Москве благодаря работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронного подавления была далеко не столь шумной, как могла бы быть: по сути, все БПЛА были сбиты или нейтрализованы с помощью РЭБ, а нанесённые дронами повреждения являются сугубо косметическими и минимальными. Тем не менее, на несколько часов произошедшее событие полностью затмило информационное поле, и отголоски долетели и до Туманного Альбиона.

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В частности, издание Sky News поинтересовалось у министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, что он думает касательно сегодняшней украинской атаки БПЛА по Москве. И здесь британский функционер вновь пошёл впереди планеты всей, позволив себе заявить, что Украина «имеет законное право» осуществлять удары за пределами своих границ, если это позволяет ей нейтрализовать возможность России наносить по ней удары.

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На самом же деле, естественно, удары по территории России неприемлемы, и вчера чаша терпения российского оборонного ведомства наконец-то переполнилась, в результате чего по Киеву был нанесён «групповой удар», итогом которого стало поражение центров принятия решений. В данном случае одним из попавших под раздачу объектов стал штаб военной разведки (ГУР) Украины. В этом событии важно, что начало ударам по центрам принятия решений наконец-то положено, и главное, чтобы они осуществлялись регулярно и безотносительно каких бы то ни было действий со стороны Украины.