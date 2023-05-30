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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия России нанесла массированные удары по центрам принятия решений на Украине — Минобороны
Судя по вчерашней истерике в ГУР МО Украины, удары и вправду были, и крайне успешные.
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В прошлом году, ещё в самом начале специальной военной операции Минобороны России предупредило Киев, что если Украина продолжит осуществлять удары по территории РФ, то российской армии придётся перейти к действиям, от которых она предпочитала воздерживаться — к ударам по центрам принятия решений, в том числе в украинской столице. С тех пор досконально так и не было объяснено, что есть «центры принятия решений», наносятся ли по ним удары в самом деле. Для большинства населения России фраза про ЦПР давно стала мемом и своеобразным символом пустых угроз. В общем, теперь чаша терпения Минобороны наконец-то переполнилась, и буквально только что российское оборонное ведомство сообщило о поражении центров принятия решений на Украине.

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Как гласит свежая сводка Минобороны, Вооружённые силы РФ «нанесли групповые удары по центрам принятия решений на Украине, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России». Удар наносился в течение суток, так что речь идёт, скорее всего, о вчерашнем массированном ударе по Киеву в период с утра и до обеда.

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Какие конкретно объекты подверглись ударам, не уточняется, но вчерашнее грозное заявление главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова с насупившимися бровями является, пожалуй, главным доказательством того, что удары и впрямь были, а также в полной мере достигли своих целей. Последуют ли после этих ударов какие-то изменения, покажет только время. На сегодняшний день очевидно, что удары по ЦПР надо осуществлять регулярно, отправляя единственно понятный оппоненту вид правосудия за террористические акты, подобные тем, что были осуществлены сегодня.

#россия #украина #боевые действия
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