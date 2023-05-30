Главной темой сегодняшнего дня является пусть и абсолютно безуспешный, но всё же удар украинскими беспилотниками по Москве, имевший под собой, скорее, информационный и психологический смысл. В результате попадания одного из применённых БПЛА была незначительно повреждена жилая многоэтажка; все остальные дроны либо были сбиты системами ПВО, либо подавлены системами РЭБ, видео- и фотодоказательств чего в тематических каналах в социальных сетях уже предостаточно.
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По факту удара уже возбуждено дело о террористическом акте, ведутся следственные работы, а также наверняка уже потихоньку прорабатываются удары возмездия. Как бы то ни было, в Кремле считают, что сегодняшняя акция Киева — это «ответ» на эффективные удары ВС РФ по чувствительным объектам на Украине, включая и центры принятия решений. По крайней мере, такой версией поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Факт ударов по центрам принятия решений сегодня был подтверждён Минобороны России, так что версия Пескова небезосновательна.
При этом опасения вызывает тот факт, что киевский режим никак не может успокоиться, и начинает «отвечать», по сути, на ответный удар России, тем самым провоцируя её на ответный удар в ответ на ответный удар, и так до бесконечности. Ясно одно: если до сегодняшнего дня Россия била по зубам, рукам и ногам, то теперь наконец-то начала бить ещё и по голове, которая этими руками, ногами и зубами управляет.