Странно. Ведь ЦПР уничтожаются, чтобы никаких «ответов» на ответы больше не было.

Главной темой сегодняшнего дня является пусть и абсолютно безуспешный, но всё же удар украинскими беспилотниками по Москве, имевший под собой, скорее, информационный и психологический смысл. В результате попадания одного из применённых БПЛА была незначительно повреждена жилая многоэтажка; все остальные дроны либо были сбиты системами ПВО, либо подавлены системами РЭБ, видео- и фотодоказательств чего в тематических каналах в социальных сетях уже предостаточно.

реклама

По факту удара уже возбуждено дело о террористическом акте, ведутся следственные работы, а также наверняка уже потихоньку прорабатываются удары возмездия. Как бы то ни было, в Кремле считают, что сегодняшняя акция Киева — это «ответ» на эффективные удары ВС РФ по чувствительным объектам на Украине, включая и центры принятия решений. По крайней мере, такой версией поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Факт ударов по центрам принятия решений сегодня был подтверждён Минобороны России, так что версия Пескова небезосновательна.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

При этом опасения вызывает тот факт, что киевский режим никак не может успокоиться, и начинает «отвечать», по сути, на ответный удар России, тем самым провоцируя её на ответный удар в ответ на ответный удар, и так до бесконечности. Ясно одно: если до сегодняшнего дня Россия била по зубам, рукам и ногам, то теперь наконец-то начала бить ещё и по голове, которая этими руками, ногами и зубами управляет.