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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили, что сегодняшняя атака БПЛА по Москве — ответ Киева на уничтожение центров принятия решений на Украине
Странно. Ведь ЦПР уничтожаются, чтобы никаких «ответов» на ответы больше не было.
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Главной темой сегодняшнего дня является пусть и абсолютно безуспешный, но всё же удар украинскими беспилотниками по Москве, имевший под собой, скорее, информационный и психологический смысл. В результате попадания одного из применённых БПЛА была незначительно повреждена жилая многоэтажка; все остальные дроны либо были сбиты системами ПВО, либо подавлены системами РЭБ, видео- и фотодоказательств чего в тематических каналах в социальных сетях уже предостаточно.

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По факту удара уже возбуждено дело о террористическом акте, ведутся следственные работы, а также наверняка уже потихоньку прорабатываются удары возмездия. Как бы то ни было, в Кремле считают, что сегодняшняя акция Киева — это «ответ» на эффективные удары ВС РФ по чувствительным объектам на Украине, включая и центры принятия решений. По крайней мере, такой версией поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Факт ударов по центрам принятия решений сегодня был подтверждён Минобороны России, так что версия Пескова небезосновательна.

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При этом опасения вызывает тот факт, что киевский режим никак не может успокоиться, и начинает «отвечать», по сути, на ответный удар России, тем самым провоцируя её на ответный удар в ответ на ответный удар, и так до бесконечности. Ясно одно: если до сегодняшнего дня Россия била по зубам, рукам и ногам, то теперь наконец-то начала бить ещё и по голове, которая этими руками, ногами и зубами управляет.

#россия #украина #боевые действия
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