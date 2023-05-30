Потому что террористический акт это и есть.

Не секрет, что нынешнее украинское политическое и военное руководство живёт по принципу «пиар превыше всего». За счёт различных громких акций, которые в большинстве случаев получают статус террористических актов с последующими сокрушительными ударами возмездия за их осуществление, Киев смещает внимание своей же внутренней публики с провалов на фронте, ежедневных потерь складов боеприпасов и мест дислокации резервов, а также воздействует на эмоции россиян. Сегодняшняя акция, в ходе которой в, к счастью, безрезультатном ударе по Москве участвовали несколько беспилотников, не исключение.

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Является ли сегодняшнее утреннее происшествие тем самым «ответом» Буданова на вчерашний массированный ракетный удар по аэродромам Украины, а также по объектам непосредственно в Киеве, неизвестно, но по факту произошедшего Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте, предусмотренном статьёй 205 Уголовного Кодекса РФ.

Как сообщает Следком, на местах происшествий работают все необходимые специалисты: обстоятельства удара будут установлены, исполнители будут найдены и наказаны.

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Важно понимать, что на текущий момент неизвестно, откуда запускались дроны и какую цель преследовали. Представить себе, что они пролетели несколько сотен километров непосредственно от границы с Украиной как-то сомнительно; скорее всего, в стране продолжает действовать группа диверсантов, возможно даже из числа граждан России. В таком случае вопрос становится ещё более неприятным: как им удаётся провозить беспилотники или, по крайней мере, получать материалы для их «кустарного» производства.