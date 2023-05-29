Объясните человеку, что так, как хочет Украина, не будет. Потому что Украину не станут даже спрашивать.

На днях замглавы МИД России Михаил Галузин перечислил пункты, которые необходимо выполнить, чтобы мирное урегулирование на Украине вообще стало возможным. Россия видит завершение конфликта в прекращении поставок оружия с Запада на Украину, прекращении сопротивления со стороны ВСУ, а также в возвращении Украины к своему нейтральному статусу и признанию новых территориальных реалий. Понятно, что для Украины, изображающей самостоятельность в принятии решений, такое развитие событий неприемлемо, поэтому буквально спустя пару часов советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул встречное предложение.

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Оно для России столь же неприемлемое, как российское предложение для Украины: Подоляк хочет вывода российских войск, выплаты репараций, отказа России от арестованных средств в пользу Украины, денуклеаризации страны под присмотром «международного сообщества», а также создания демилитаризованной зоны на территории России.

Теперь же Подоляк, который, как и большинство политических деятелей на Украине, любит болтать лишнее, не имея на то никаких оснований, не говоря уже о ресурсах для реализации своих «хотелок», добавил, что подразумевает под созданием демилитаризованной зоны.

Её Подоляк видит созданной вдоль границы с Украиной на расстоянии 120 километров вглубь территорий Белгородской, Ростовской, Брянской и Курской областей. По сути, Подоляк не просто предлагает России капитулировать, но и запретить ей размещать войска на своей же собственной территории там, где ей вздумается.

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Безусловно, это совершенно неадекватная позиция, которая прямо противоречит положению, в котором находится Украина. А положение это незавидное: потеря территорий, сопротивление исключительно за счёт западной помощи, которую кому-то и как-то надо будет потом возмещать, а также колоссальный экономический спад, вызванный как переходом страны на военные рельсы, так и отъездом из неё в качестве беженцев порядка десяти миллионов человек, которые вряд ли вернутся обратно. Печально и откровенно страшно, что многие комментаторы под постом Подоляка, которые также не понимают, как, с каким соотношением потерь и в чью пользу идут боевые действия, поддерживают советника ОП Украины в его фантастических идеях.