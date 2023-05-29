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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Подоляк развил свою «идею» мирного урегулирования: демилитаризованная зона вглубь Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей
Объясните человеку, что так, как хочет Украина, не будет. Потому что Украину не станут даже спрашивать.
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На днях замглавы МИД России Михаил Галузин перечислил пункты, которые необходимо выполнить, чтобы мирное урегулирование на Украине вообще стало возможным. Россия видит завершение конфликта в прекращении поставок оружия с Запада на Украину, прекращении сопротивления со стороны ВСУ, а также в возвращении Украины к своему нейтральному статусу и признанию новых территориальных реалий. Понятно, что для Украины, изображающей самостоятельность в принятии решений, такое развитие событий неприемлемо, поэтому буквально спустя пару часов советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул встречное предложение.

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Оно для России столь же неприемлемое, как российское предложение для Украины: Подоляк хочет вывода российских войск, выплаты репараций, отказа России от арестованных средств в пользу Украины, денуклеаризации страны под присмотром «международного сообщества», а также создания демилитаризованной зоны на территории России.

Теперь же Подоляк, который, как и большинство политических деятелей на Украине, любит болтать лишнее, не имея на то никаких оснований, не говоря уже о ресурсах для реализации своих «хотелок», добавил, что подразумевает под созданием демилитаризованной зоны.

Её Подоляк видит созданной вдоль границы с Украиной на расстоянии 120 километров вглубь территорий Белгородской, Ростовской, Брянской и Курской областей. По сути, Подоляк не просто предлагает России капитулировать, но и запретить ей размещать войска на своей же собственной территории там, где ей вздумается.

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Безусловно, это совершенно неадекватная позиция, которая прямо противоречит положению, в котором находится Украина. А положение это незавидное: потеря территорий, сопротивление исключительно за счёт западной помощи, которую кому-то и как-то надо будет потом возмещать, а также колоссальный экономический спад, вызванный как переходом страны на военные рельсы, так и отъездом из неё в качестве беженцев порядка десяти миллионов человек, которые вряд ли вернутся обратно. Печально и откровенно страшно, что многие комментаторы под постом Подоляка, которые также не понимают, как, с каким соотношением потерь и в чью пользу идут боевые действия, поддерживают советника ОП Украины в его фантастических идеях.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия
3
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Xmast
21:09
Утром новости вышли что нам нужно расшириться. Харьковская и прочие области. Чтобы не обстреливали белгородскую и курскую. Наступил вечер. Новые новости - украинцам нужны куски белгородской и курской....
Подоляк развил свою «идею» мирного урегулирования: демилитаризованная зона вглубь Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей
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а чего по сути то ответить нечего?) какой то ты однохромосомофобный. тема хромосом смотрю тебя больше исходной темы увлекает. однохромосомноушибленный ты) давай пиши ещё.
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