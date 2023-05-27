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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
Чем дольше идёт сопротивление, тем больше условий — всё логично.
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Вспоминая иногда о том, что помимо выдуманного мира существует мир реальный, и события в нём диаметрально противоположны тем, о которых рассказывают в мире выдуманном, на Западе стали всё чаще поднимать тему заморозки конфликта на Украине. Государства глобального Юга же, которые с самого начала существовали в реальном мире, предлагают стать посредниками при мирных переговорах России и Украины, в отдельных случаях даже намекая на то, что для этого придётся признать изменившиеся территориальные реалии.

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Теперь же в российском МИД объяснили, при каких условиях будет возможно мирное урегулирование. Условий много, что неудивительно: чем дольше продолжается сопротивление, тем всё более и более жёсткими будут становиться условия. Как отметил замглавы МИД РФ, Михаил Галузин, сперва ВСУ должны фактически сложить оружие, а с коллективного Запада должны прекратиться поставки новых вооружений и боеприпасов. Затем Украине следует вернуться к зафиксированному в её декларации о суверенитете в 1990 году нейтральному и внеблоковому статусу; также Киеву придётся признать новые территориальные реалии. Наконец, планы по демилитаризации и денацификации никто не отменял: они по-прежнему остаются основополагающими в специальной военной операции.

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Заявление Галузина у многих горячих голов, которые считают, что демилитаризация и денацификация возможны только физическим способом, может вызвать недоумение. На самом же деле, все эти цели очень хорошо выполняются дипломатическим и мирным способом — было бы желание. Демилитаризация осуществляется изданием указа о разоружении вооружённых сил с запретом на то, чтобы иметь армию численностью, условно, в несколько десятков тысяч человек при тотальном запрете на ударную авиацию и тяжёлое оружие любых видов. Что же до денацификации, то это процесс крайне тяжёлый и затратный по времени, но опыт послевоенной денацификации Германии всё же есть, и из него можно почерпнуть полезные идеи. Начать же можно с запрета одиозных партий и движений на Украине и преследования их участников по закону. Готовы ли сейчас ко всему этому на Западе и на подначиваемой им Украине, вопрос, впрочем, риторический: с этой стороны конфликта считают, что единственный вариант — это безоговорочный вывод Россией всех войск с общепризнанной территории Украины. А это значит что? Силовое, увы, решение проблемы продолжается.

#россия #украина #боевые действия
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