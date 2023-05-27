Существующая в своей вымышленной реальности Украина продолжает делать вид и убеждать в этом своих спонсоров, будто она одерживает верх в текущем конфликте и может выдвигать противоположной стороне какие бы то ни было требования. В частности, известный своей «ястребиной» позицией советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня, отвечая на выдвинутые российской стороной условия для мирного урегулирования, заявил, что они «подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского государства», предложив встречные требования.
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Подоляк хочет, чтобы было примерно так: Россия выводит с международно признанной территории Украины все свои войска, окончательно признаёт распад СССР и суверенитет постсоветских государств, выдаёт Киеву лиц, которых тот считает «авторами войны» и «военными преступниками» и создаёт демилитаризованную зону на своей территории. Дополнительно при содействии международного сообщества осуществляется разоружение ВС РФ, организуется контроль над ядерным арсеналом (фактически — денуклеаризация), ну и, наконец, оформляются репарации вкупе с отказом от прав на заблокированные Западом российские активы в пользу Украины.
На что рассчитывает Подоляк, выдвигая такие требования к стороне, которая поставила Украину в крайне незавидное положение, сказать невозможно. Как невозможно и дать правомерную оценку подобным заявлениям из Киева. По сути, Подоляк предлагает России безоговорочно капитулировать.
Важно понимать, что сейчас Украина сохраняет способность оказывать сопротивление ВС РФ исключительно за счёт беспрецедентной по своим объёмам западной финансовой и военной помощи: всё «своё» вооружение Украина утратила в боях, и это уже прямым текстом подтверждают функционеры из ЕС и Германии, переживающие, что стоит только Западу перекрыть финансирование, как Киеву не останется ничего другого, как сдаться. И в такой ситуации Подоляк выдвигает России какие-то фантастические условия. Поразительно, да и только.