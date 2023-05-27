Похоже, в Киеве не понимают, в чьих интересах моментальное прекращение конфликта на любых условиях. Подсказка: в интересах Украины.

Существующая в своей вымышленной реальности Украина продолжает делать вид и убеждать в этом своих спонсоров, будто она одерживает верх в текущем конфликте и может выдвигать противоположной стороне какие бы то ни было требования. В частности, известный своей «ястребиной» позицией советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня, отвечая на выдвинутые российской стороной условия для мирного урегулирования, заявил, что они «подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского государства», предложив встречные требования.

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Подоляк хочет, чтобы было примерно так: Россия выводит с международно признанной территории Украины все свои войска, окончательно признаёт распад СССР и суверенитет постсоветских государств, выдаёт Киеву лиц, которых тот считает «авторами войны» и «военными преступниками» и создаёт демилитаризованную зону на своей территории. Дополнительно при содействии международного сообщества осуществляется разоружение ВС РФ, организуется контроль над ядерным арсеналом (фактически — денуклеаризация), ну и, наконец, оформляются репарации вкупе с отказом от прав на заблокированные Западом российские активы в пользу Украины.

На что рассчитывает Подоляк, выдвигая такие требования к стороне, которая поставила Украину в крайне незавидное положение, сказать невозможно. Как невозможно и дать правомерную оценку подобным заявлениям из Киева. По сути, Подоляк предлагает России безоговорочно капитулировать.

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Важно понимать, что сейчас Украина сохраняет способность оказывать сопротивление ВС РФ исключительно за счёт беспрецедентной по своим объёмам западной финансовой и военной помощи: всё «своё» вооружение Украина утратила в боях, и это уже прямым текстом подтверждают функционеры из ЕС и Германии, переживающие, что стоит только Западу перекрыть финансирование, как Киеву не останется ничего другого, как сдаться. И в такой ситуации Подоляк выдвигает России какие-то фантастические условия. Поразительно, да и только.