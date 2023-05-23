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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ в ходе КТО в Белгородской области затрофеили много западного оружия, включая броневики MaxxPro
Своего (доставшегося от России/СССР) у Украины ничего уже не осталось.
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Контртеррористическая операция в Белгородской области сегодня завершилась блокировкой, разгромом и добиванием убегавших членов украинской диверсионной группы. Минобороны России заявило о семидесяти физически ликвидированных диверсантах, а также о четырёх уничтоженных бронемашинах и пяти пикапах. Помимо этого российским военным удалось «затрофеить» значительное количество применявшегося диверсантами оружия западного производства, включая стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатомёты, патроны и американские бронемашины International MaxxPro.

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Неизвестно, все ли трофеи попали в объектив камер, но и этого количества, учитывая масштаб диверсионной вылазки и предпринятых для её купирования действий, достаточно для понимания происходивших процессов. Сегодня днём в тематических Telegram-каналах стали появляться фотографии тел ликвидированных диверсантов, но, по понятным причинам, мы их публиковать не можем и не хотим.

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Подготовили ли в Минобороны удар возмездия за диверсионную вылазку, неизвестно, но хотелось бы верить, что да. По крайней мере, при похожей, но куда меньшей по масштабу ситуации в Брянской области в начале марта ответ не заставил себя долго ждать: на короткое время Россия в качестве удара возмездия возобновила массированные ракетные обстрелы объектов энергетики Украины, от чего в начале этого года почему-то решила отказаться.

#россия #украина #боевые действия
5
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