С кадрами ударов.

Вчера с утра в Белгородской области было неспокойно: на территорию региона проникла относительно крупная группа диверсантов с бронетехникой и лёгким автотранспортом, в результате чего ранения получили больше десятка мирных жителей, десятки построек пострадали в результате миномётных обстрелов со стороны Украины. Через несколько часов в Белгородской области была объявлена контртеррористическая операция, означающая, что ДРГ присвоен статус террористов с необходимостью уничтожать их любыми доступными средствами. Что ж, буквально только что Минобороны России отчиталось о проведении КТО в регионе и, что самое главное, опубликовало видео с доказательствами.

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Согласно сводке оборонного ведомства, при уничтожении диверсантов применялись сухопутные силы при поддержке артиллерии, а также наносились авиационные удары. В результате контртеррористической операции диверсанты «были заблокированы и разгромлены, а остатки отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации».

Всего в ходе операции, по подсчётам Минобороны, было уничтожено более 70 диверсантов, которых оборонное ведомство совершенно справедливо нарекло террористами, 4 бронемашины и 5 пикапов.

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Воспринимающие боевые действия и контртеррористические операции как реалити-шоу граждане России недовольны, что всего этого им не показали ещё вчера, в результате чего информационный вакуум стал заполняться многочисленными нагоняющими панику среди мирного населения фейками с противоположной стороны. С одной стороны, в режиме реального времени отчитываться силовые ведомства не обязаны, с другой же стороны, государство явно допускает оплошность, лишая людей своевременной информации касательно боевых действий, которые это же государство нарекло вопросом жизни и смерти страны. Тут уж либо такой высокий статус конфликта в обществе создавать не следовало, либо всё-таки пора начинать ему соответствовать.