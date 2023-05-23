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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Контртеррористическая операция в Белгородской области завершена
Вместе с тем отменён и правовой режим КТО в регионе.
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На фоне вчерашней крупнейшей с момента начала специальной военной операции вылазки украинской диверсионной группы в Белгородскую область в регионе была начата контртеррористическая операция (КТО) с соответствующим изменением правового режима. Сегодня Минобороны отчиталось о проведении КТО в Белгородской области, отметив, что в результате операции диверсанты были блокированы и разгромлены, а их остатки в процессе отступления были добиты уже на территории Украины.

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Поступавшие сегодня сообщения о якобы новых вылазках украинских ДРГ в Белгородскую область были опровергнуты руководством региона, а спустя несколько часов было объявлено об окончании контртеррористической операции вместе с отменой соответствующего правового режима. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на официальном сайте правительства Белгородской области.

На сегодняшний день в российском обществе теплится надежда на ответные меры, которые как минимум на долгое время отвадят диверсантов повторять попытки проведения подобных акций. Напомним, что после похожей, но куда меньшей по масштабу и значимости вылазки ДРГ на территорию Брянской области в этом году в качестве удара возмездия МО РФ возобновило массированные ракетные удары по объектам энергетики Украины. Какой будет ответ теперь, и будет ли вообще, поживём — увидим.

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#россия #украина #боевые действия
1
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Хрюшки правда не долго бегали! 39 укродегенератов отправились к Бандере. У хохлов всё стабильно, перемога превратилась в зраду. https://t.me/KB_Announcments/121102 https://t.me/OstashkoNews/72872
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Necromancer
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Ну да, КТО можно отменять. Белгородская область отошла Украине...
Контртеррористическая операция в Белгородской области завершена
Kasyan
18:35
Хуанито потребителей откровенным дерьмом кормит! Ждем в комментариях нвидиабоев, которые будут защищать эту поделку.
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ стала быстрее карты двухлетней давности всего на 12%
star5
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По сути Украина и не выходила с 2014г, после того как в стране победил кострюли-головый майдониз головного мозга. С тех пор там всё пошло под откос, с постоянным ускорением.
Украина вошла в десятку стран в мире c самым бедным населением по мнению The Telegraph
Lubitel 32
18:30
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