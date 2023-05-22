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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
В свойственном себе стиле.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который завоевал невероятный авторитет в российском обществе за то, что, как считают в обществе, выражается доступным языком и указывает на реальные проблемы, прокомментировал вылазку украинских диверсантов в Белгородской области.

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По словам Пригожина, «происходит отсутствие управления и распил государственных денег», когда вместо обеспечения безопасности государства «одни пилят бабки, а другие валяют дурака», и при этом «нет личностей, готовых защитить свою страну».

С какой целью Пригожин играет на эмоциях у так называемых всепропальщиков, неясно, однако в одном Пригожин прав: практически ежедневно происходящие в международно признанных регионах России атаки, которые можно классифицировать как нападение на государство, вызывают у граждан страны очень много справедливых, правильных и неприятных вопросов, на которые со стороны руководства страны не даются вразумительные и убедительные ответы.

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В Кремле о диверсантах в Белгородской области осведомлены, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что таким образом киевские власти забивают информационный фон на фоне потери Бахмута. И необходимо констатировать, что им это удаётся. Между тем в Белгородской области объявлен режим контртеррористической операции со всеми вытекающими последствиями; по сведениям с мест, значительную часть диверсантов уже уничтожили, а часть — взяли в плен.

#россия #украина #боевые действия
2
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Режим контртеррористической операции введён в Белгородской области
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