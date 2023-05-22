К операции подключены не только ВС РФ, но и ФСБ, Росгвардия и пограничники. Которые изначально как-то эти ДРГ пропустили.

Учитывая уровень укреплений — так называемую засечную черту — возведённый в Белгородской области вдоль границы с Украиной, то, каким образом украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) проникают на её территорию, вызывает очень важные вопросы. В любом случае, за каждым участком границы, учитывая её протяженность, не уследишь, и как итог, сегодня Белгородская область с утра подвергалась миномётным и беспилотным обстрелам, после чего на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла ДРГ.

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О факте проникновения украинской ДРГ на территорию региона сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Вместе с тем Гладков заявил, что поиском и уничтожением диверсантов уже занимаются ВС РФ совместно с пограничниками, Росгвардией и ФСБ. Процесс только начался, и неизвестно, когда завершится. Гладков пообещал держать в курсе событий. Высшее руководство страны осведомлено о случившемся.

Как сообщается, обошлось без жертв, но два пострадавших в результате миномётного обстрела человека, включая женщину в тяжёлом состоянии, доставлены в больницы.

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Важно понимать, что параллельно с реальными диверсионными действиями украинские спецслужбы также активно нагоняют панику в различных Telegram-каналах и других социальных сетях, публикуя фейки вперемешку с полуправдой. В такой ситуации необходимо сохранять трезвый ум и отталкиваться исключительно от официальной информации.