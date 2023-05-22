Пора его распространить и на соседнюю страну. Но по целому ряду причин вряд ли это случится.

Произошедшие сегодня в Белгородской области события с вылазкой украинских диверсантов могут вызывать разные эмоции, но главный шаг к тому, как их надо воспринимать в обществе, был сделан буквально только что руководством региона. С сегодняшнего дня в Белгородской области введён правовой режим контртеррористической операции (КТО).

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Он подразумевает целый ряд ограничений и мероприятий: от проверки документов у физических лиц, досмотра транспортных средств и усиления охраны общественного порядка до прослушивания телефонных переговоров и проверки других видов информации — с целью предотвращения последующих террористических актов.

Также допускается эвакуация гражданского населения из зоны проведения контртеррористической операции, приостановка оказания услуг связи в зоне КТО, ограничение движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах в зоне КТО, и многое другое.

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Полный перечень ограничительных мер в связи с введением режима контртеррористической операции опубликован на сайте правительства Белгородской области.