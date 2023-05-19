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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявляют, что с ЗРК Patriot «всё в порядке»
А что там ещё могут заявлять? Ну, серьёзно, что?
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Драма с ЗРК Patriot, развернувшаяся на днях после массированного российского ракетного удара, завершившегося поражением данного комплекса гиперзвуковым комплексом «Кинжал», продолжается. Российская сторона заявляет об уничтожении пяти пусковых установок и одной радиолокационной станции Patriot, в Вашингтоне — что комплекс «получил незначительные повреждения», уже восстановлен и готов к работе, ну а в Киеве следуют за той же повесткой, которой придерживаются за океаном.

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В частности, сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что «с Patriot всё в порядке». По словам Игната, в условиях боевых действий технику может «потрепать со стороны», но на сегодняшний день «всё уже работает».

Спикер ВС ВСУ добавил, что на самом деле ЗРК Patriot очень сложно уничтожить, поскольку она состоит из многих компонентов, каждый из которых располагается на удалении друг от друга. Заявления Минобороны России, считает Игнат, нацелены на то, чтобы повысить разрушительную силу своего оружия в глазах российского общества.

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То, что на разлетевшемся по всему миру видео с работой ЗРК Patriot в Киеве хорошо видно, что все пусковые установки на самом деле были размещены максимально близко друг к другу, и что даже американские и европейские операторы ЗРК Patriot грешат подобным размещением компонентов «Пэтриота», Игнат решил не вспоминать. Кроме того, свидетели произошедшего в Киеве подтверждают российскую версию. Не нацелены ли заявления Игната на то, чтобы не очернять репутацию американского оружия, вопрос риторический.

#россия #украина #боевые действия #patriot #зрк patriot
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Nope
16:46
Не переживайте, с патриотом все нормально... А вот с кинжалом беда, миф о несбиваемости кинжала развеян....
В Киеве заявляют, что с ЗРК Patriot «всё в порядке»
Владимир Дранников
16:45
А шо ты думаешь, коли справка от психиатра есть, то это поможет?
ВСУ впервые за год ударили в районе села Сладкое, продолжается операция по окружению Бахмута
Nope
16:42
Меня никто и не будет резать, а вот тебя уже скоро... Так что можешь визжать...
ВСУ впервые за год ударили в районе села Сладкое, продолжается операция по окружению Бахмута
Даниил Лавкрафт
16:40
"насколько хорошо новые игры Asus для портативного устройства созданы" - что бл@#&?! Вы вообще свою писанину перечитывать пробовали?
Asus Ally с легкостью эмулирует PS3, Nintendо Switch и Xbox 360
Chаto-B00t
16:39
Не визжи, тебя ещё не режут. Пока не режут.
ВСУ впервые за год ударили в районе села Сладкое, продолжается операция по окружению Бахмута
Nope
16:38
Автор явно не слушал победные речи конашенкова...
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Даниил Лавкрафт
16:38
Ally против децка в играх - "ничья"? Очень смешно.
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