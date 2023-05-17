Начатая вчера ночью эпопея с «Пэтриотами» продолжается, а с обеих сторон конфликта поступают диаметрально противоположные заявления. Российское оборонное ведомство заявляет об уничтожении ЗРК Patriot, представители американской администрации — что повреждения минимальны, и что Patriot «практически не пострадал». Устав слушать эти заявления, сегодня в Минобороны России сообщили, что «по достоверно подтверждённым данным» ущерб данной системе ПВО был нанесён колоссальный.
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Согласно информации МО РФ, ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал» были поражены и полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot, а также одна многофункциональная радиолокационная станция. Иными словами, Минобороны подтвердило появившиеся вчера сведения с мест, где очевидцы могли наблюдать, что произошло на самом деле.
При этом необходимо понимать, что в состав батареи ЗРК Patriot обычно включены 4—8 пусковых установок и соответствующее количество вспомогательного и радарного оборудования. Если информация МО РФ верна, то вчера было уничтожено больше половины одной батареи Patriot.