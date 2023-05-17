Вчерашняя история с ЗРК Patriot нашумела не только буквально, но и в информационном смысле тоже: одни, глядя на видео с камер наружного наблюдения в Киеве, приняли версию Минобороны России о поражении данного ЗРК американского производства, другие поверили в версию украинского руководства о чудесном перехвате аж шести «Кинжалов», третьи прочитали материал CNN и стали придерживаться версии, что называется, «посерединке». Вчера анонимный источник из американской администрации в комментарии CNN заявил, что ЗРК Patriot получил «повреждения», и что масштаб нанесённого ущерба предстоит определить. Сегодня же CNN со ссылкой на свои источники поделился итогами этого весьма скоротечного «расследования».
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Как сообщается, ЗРК Patriot якобы «практически не пострадал»: повреждения минимальны, радары не повреждены, система в целом функционирует, и масштабного ремонта она не требует.
В данном случае, к слову, невольно приходится отчасти верить сведениям американской стороны. Дело в том, что батарея ЗРК Patriot состоит из многих компонентов: пусковых установок, радаров, командного пункта, генераторов, вспомогательного оборудования, и всё это разнесено на значительном расстоянии друг от друга, чтобы избежать разового поражения всего комплекса сразу.
Учитывая, что в ракетном ударе принимали участие лишь несколько гиперзвуковых ракет «Кинжал», логично предположить, что в лучшем для России случае было уничтожено несколько компонентов Patriot, но явно не вся батарея целиком. Доскональными сведениями с нами, естественно, никто не поделится ни с этой, ни с той стороны.