Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
Туман войны очень плотный. И ведь доказательства снимать нельзя.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

Вчерашняя история с ЗРК Patriot нашумела не только буквально, но и в информационном смысле тоже: одни, глядя на видео с камер наружного наблюдения в Киеве, приняли версию Минобороны России о поражении данного ЗРК американского производства, другие поверили в версию украинского руководства о чудесном перехвате аж шести «Кинжалов», третьи прочитали материал CNN и стали придерживаться версии, что называется, «посерединке». Вчера анонимный источник из американской администрации в комментарии CNN заявил, что ЗРК Patriot получил «повреждения», и что масштаб нанесённого ущерба предстоит определить. Сегодня же CNN со ссылкой на свои источники поделился итогами этого весьма скоротечного «расследования».

реклама

Как сообщается, ЗРК Patriot якобы «практически не пострадал»: повреждения минимальны, радары не повреждены, система в целом функционирует, и масштабного ремонта она не требует.

В данном случае, к слову, невольно приходится отчасти верить сведениям американской стороны. Дело в том, что батарея ЗРК Patriot состоит из многих компонентов: пусковых установок, радаров, командного пункта, генераторов, вспомогательного оборудования, и всё это разнесено на значительном расстоянии друг от друга, чтобы избежать разового поражения всего комплекса сразу.

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Учитывая, что в ракетном ударе принимали участие лишь несколько гиперзвуковых ракет «Кинжал», логично предположить, что в лучшем для России случае было уничтожено несколько компонентов Patriot, но явно не вся батарея целиком. Доскональными сведениями с нами, естественно, никто не поделится ни с этой, ни с той стороны.

#россия #украина #сша #боевые действия #patriot #кинжал #"кинжал"
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Глава ГУР МО Украины объяснил, зачем Киев постоянно анонсирует контрнаступление
Эрдоган сообщил о продлении «зерновой сделки» ещё на два месяца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
20
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
55
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
16
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
53
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
1
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
6
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
+
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
5
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
14
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
7

Сейчас обсуждают

Саша Смирнов
20:00
Пусть покажут фото и видео))
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
ArsTG1
19:57
Что в США думаете такие искуссные кукловоды, что Китаю прикажут напасть на Тайвань ?
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
dagnoparte
19:55
Какие же эти вагнеры всё таки засранцы и погода на них не влияет)))))
Плохая погода сорвет операцию ВСУ по окружению ЧВК "Вагнер" в Бахмуте
Xmast
19:55
Т.е. ты согласен финансировать Украину и ее армию через поставки зерна? Нормальный патриот. В самый раз! Результат против россии. И это давно ясно кроме тупых и ботов. Что идет игра внутри россии прот...
Эрдоган сообщил о продлении «зерновой сделки» ещё на два месяца
DonCarleone
19:55
Надо значит повторить....
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
ArsTG1
19:55
и в чем он устарел кроме емкости ?
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
Pretender056
19:54
Зато как завыли свинособаки согласно методичке... Вой не вой, а кинжал - очередной фейк... Скрепы посыпались...
О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
NIK1457
19:54
Ракета попала между двух пксковых установок, третья стояла за строением и не пострадала. Одна из двух ликвидирована полностью, вторая - изрешечена обломками первой и кусками асфальта. Так что попали т...
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
dagnoparte
19:53
Конечно же российское командование получает инфу из сми, а не от своих людей в кабмине зели))))
Глава ГУР МО Украины объяснил, зачем Киев постоянно анонсирует контрнаступление
ArsTG1
19:52
зачем там дискретные видеокарты да и другие комплектующие, если приставки, по своей природе, не должны апгрейдиться ? А "встройка" из PS5/Xbox SX встройке рознь, пренебрежения никак не заслуживает и у...
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем