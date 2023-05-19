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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне заявили, что «починили» повреждённый в Киеве ЗРК Patriot
Чудотворцы, не иначе.
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Поскольку уничтожение/повреждение ЗРК Patriot в ходе мощнейшего ракетного удара на днях в Киеве является вопросом престижа как для РФ, так и для США, то обе стороны будут стоять на своём касательно произошедшего в ходе этого удара. Россия заявляет, что пять пусковых установок и одна радиолокационная станция ЗРК Patriot были уничтожены ударом «Кинжала», в США утверждают, что комплекс получил незначительные повреждения. Сегодня в Пентагоне сообщили, что повреждённый Patriot уже был отремонтирован и возвращён в строй.

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Соответствующим комментарием поделилась заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Всю вину за произошедшее, в том числе хаотичный отстрел зенитных ракет, Сингх зачем-то возложила на украинских операторов ЗРК Patriot, в то время как бывшие американские военные и сотрудники спецслужб, знакомые с работой данного комплекса, утверждают, что в случае с Украиной Patriot, скорее всего, работал в автоматическом режиме, поскольку уровень подготовки украинских экипажей не позволяет им управлять комплексом вручную. Эксперты считают, что «мозги» Patriot просто перегрузились массированным российским ракетным ударом.

Что произошло на самом деле, на данном этапе «тумана войны» достоверно сказать невозможно, однако свидетели случившегося в Киеве подтверждают версию Минобороны России.

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Что же до вероятности перехвата Patriot’ом российского гиперзвукового комплекса «Кинжал», то Сингх вновь отослала журналистов непосредственно к тем, кто осуществляли отражение ракетной атаки. В общем, представители американской администрации зачем-то начали скрывать общеизвестный и не скрываемый производителем ЗРК Patriot факт, что он не способен перехватывать цели, летящие на гиперзвуковой скорости.

#россия #украина #боевые действия #patriot
1
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Спасибо за наводку!
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Даун хохол детектед
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
Kutuz
00:53
Интересно выглядит, буду отслеживать данный проект. Напомнило FAR: Lone Sails. Ещё бы выпустили когда-нибудь The last night и вообще было бы круто!
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