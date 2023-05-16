По-другому, собственно, и быть не могло.

Сегодняшний ночной массированный ракетный удар по Украине, в частности, по Киеву, был, согласно комментариям с мест, самым интенсивным с момента начала специальной военной операции. Такую оценку киевляне дали обстрелу благодаря плотности работы переданных с Запада систем противовоздушной обороны, только в одном месте осуществившей за пару минут больше тридцати пусков ракет. И хотя неясно, сколько конкретно крылатых ракет и/или дронов участвовали в ударе с российской стороны, но главная цель удара всё же была достигнута: как сообщило сегодня Минобороны России, в ходе удара был применён гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», который и поразил ЗРК Patriot американского производства.

реклама

Что Минобороны в своей сводке подразумевает под «поражением», гадать не берёмся, но фотографии взрыва с места свидетельствуют о том, что комплекс всё же был уничтожен. При этом необходимо отметить, что ЗРК Patriot — это не просто пусковые установки, но и куча вспомогательного оборудования; что из этого взлетело сегодня ночью на воздух, не вполне ясно.

С украинской стороны поступают сообщения как минимум о трёх прилётах «Кинжалов», поэтому логично предположить, что минимум три ключевых элемента Patriot удалось поразить. Хотя украинская пропаганда любит изображать способность сбивать гиперзвуковые ракеты (сегодня, например, Patriot’ы своими корпусами якобы «сбили» аж шесть «Кинжалов»), но реальность и законы физики она обмануть пока не в состоянии. Очень хочется верить, что после произошедшего на Украине начнут хотя бы немного сомневаться в подлинности предоставляемой официальными властями информации.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Сама работа ЗРК Patriot, к слову, не прошла бесследно: некоторые зенитные ракеты комплекса отклонялись от курса, падая в городской черте. Лишь по счастливому стечению обстоятельств они падали на проезжую часть или во дворы, а не на жилые дома.