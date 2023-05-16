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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Хвалёный американский ЗРК Patriot уничтожен сегодня на Украине в результате удара гиперзвуковым комплексом «Кинжал»
По-другому, собственно, и быть не могло.
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Сегодняшний ночной массированный ракетный удар по Украине, в частности, по Киеву, был, согласно комментариям с мест, самым интенсивным с момента начала специальной военной операции. Такую оценку киевляне дали обстрелу благодаря плотности работы переданных с Запада систем противовоздушной обороны, только в одном месте осуществившей за пару минут больше тридцати пусков ракет. И хотя неясно, сколько конкретно крылатых ракет и/или дронов участвовали в ударе с российской стороны, но главная цель удара всё же была достигнута: как сообщило сегодня Минобороны России, в ходе удара был применён гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», который и поразил ЗРК Patriot американского производства.

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Что Минобороны в своей сводке подразумевает под «поражением», гадать не берёмся, но фотографии взрыва с места свидетельствуют о том, что комплекс всё же был уничтожен. При этом необходимо отметить, что ЗРК Patriot — это не просто пусковые установки, но и куча вспомогательного оборудования; что из этого взлетело сегодня ночью на воздух, не вполне ясно.

С украинской стороны поступают сообщения как минимум о трёх прилётах «Кинжалов», поэтому логично предположить, что минимум три ключевых элемента Patriot удалось поразить. Хотя украинская пропаганда любит изображать способность сбивать гиперзвуковые ракеты (сегодня, например, Patriot’ы своими корпусами якобы «сбили» аж шесть «Кинжалов»), но реальность и законы физики она обмануть пока не в состоянии. Очень хочется верить, что после произошедшего на Украине начнут хотя бы немного сомневаться в подлинности предоставляемой официальными властями информации.

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Сама работа ЗРК Patriot, к слову, не прошла бесследно: некоторые зенитные ракеты комплекса отклонялись от курса, падая в городской черте. Лишь по счастливому стечению обстоятельств они падали на проезжую часть или во дворы, а не на жилые дома.

#россия #украина #боевые действия #patriot #гиперзвуковое оружие #кинжал #"кинжал"
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