Американцы, в отличие от представителей киевской власти, хоть и врут, но не завираются.

Как вы все уже прекрасно знаете, сегодня ночью произошло знаковое событие: ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве был уничтожен американский зенитный ракетный комплекс Patriot, включая как сами пусковые установки, так и радары подсветки и наведения и прочее сопутствующее оборудование, включённое в состав батареи данного ЗРК.

реклама

Оспаривать поражение Patriot бессмысленно: ночью взрывы в местах пусков ракет именно данной системы ПВО были зафиксированы на камеры наружного наблюдения в Киеве, а днём информацию подтвердило российское министерство обороны, заявившее о поражении системы американского производства. Собственно, от Минобороны мы и узнали, что для уничтожения ЗРК применялись именно «Кинжалы». И хотя представители украинской власти заявили о «перехвате» якобы шести «Кинжалов», но собеседник CNN из американской администрации всё же поделился более реалистичным сценарием.

Как передаёт CNN со ссылкой на комментарий традиционно анонимного представителя власти, в результате российского ракетного обстрела ЗРК Patriot был, скорее, «повреждён», чем уничтожен. Сейчас американские военные оценивают возможный ущерб, нанесённый комплексу, и возможность его ремонта.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Учитывая шум, который поднялся вокруг известия об ударе по ЗРК Patriot, вряд ли американской администрации удастся спустить эту историю на тормозах, сочтя свои общества рыбками Дори, которые за несколько часов забудут о произошедшем.