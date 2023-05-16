Как вы все уже прекрасно знаете, сегодня ночью произошло знаковое событие: ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве был уничтожен американский зенитный ракетный комплекс Patriot, включая как сами пусковые установки, так и радары подсветки и наведения и прочее сопутствующее оборудование, включённое в состав батареи данного ЗРК.
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Оспаривать поражение Patriot бессмысленно: ночью взрывы в местах пусков ракет именно данной системы ПВО были зафиксированы на камеры наружного наблюдения в Киеве, а днём информацию подтвердило российское министерство обороны, заявившее о поражении системы американского производства. Собственно, от Минобороны мы и узнали, что для уничтожения ЗРК применялись именно «Кинжалы». И хотя представители украинской власти заявили о «перехвате» якобы шести «Кинжалов», но собеседник CNN из американской администрации всё же поделился более реалистичным сценарием.
Как передаёт CNN со ссылкой на комментарий традиционно анонимного представителя власти, в результате российского ракетного обстрела ЗРК Patriot был, скорее, «повреждён», чем уничтожен. Сейчас американские военные оценивают возможный ущерб, нанесённый комплексу, и возможность его ремонта.
Учитывая шум, который поднялся вокруг известия об ударе по ЗРК Patriot, вряд ли американской администрации удастся спустить эту историю на тормозах, сочтя свои общества рыбками Дори, которые за несколько часов забудут о произошедшем.