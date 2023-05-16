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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США подтвердили, что сегодня ночью ЗРК Patriot в Киеве был «повреждён»
Американцы, в отличие от представителей киевской власти, хоть и врут, но не завираются.
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Как вы все уже прекрасно знаете, сегодня ночью произошло знаковое событие: ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве был уничтожен американский зенитный ракетный комплекс Patriot, включая как сами пусковые установки, так и радары подсветки и наведения и прочее сопутствующее оборудование, включённое в состав батареи данного ЗРК.

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Оспаривать поражение Patriot бессмысленно: ночью взрывы в местах пусков ракет именно данной системы ПВО были зафиксированы на камеры наружного наблюдения в Киеве, а днём информацию подтвердило российское министерство обороны, заявившее о поражении системы американского производства. Собственно, от Минобороны мы и узнали, что для уничтожения ЗРК применялись именно «Кинжалы». И хотя представители украинской власти заявили о «перехвате» якобы шести «Кинжалов», но собеседник CNN из американской администрации всё же поделился более реалистичным сценарием.

Как передаёт CNN со ссылкой на комментарий традиционно анонимного представителя власти, в результате российского ракетного обстрела ЗРК Patriot был, скорее, «повреждён», чем уничтожен. Сейчас американские военные оценивают возможный ущерб, нанесённый комплексу, и возможность его ремонта.

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Учитывая шум, который поднялся вокруг известия об ударе по ЗРК Patriot, вряд ли американской администрации удастся спустить эту историю на тормозах, сочтя свои общества рыбками Дори, которые за несколько часов забудут о произошедшем.

#россия #украина #сша #боевые действия #patriot #кинжал #"кинжал"
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Kostik_I
21:17
Ну блесни знаниями физик не дубина
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
Айрат Хайруллин
21:15
На 14 ый месяц, новости - взятие пары многоэтажек. Что должны мы взять, чтобы можно сказать мол мы победили? Какие ориентиры?
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Pretender056
21:14
Кстати, а все-таки, почему нет информации про вчерашнее сбитие самиков/вертиков?
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
ЧатоБот
21:14
Тогда ковыляй за правдой на цензорнет к Бутососке.
Хвалёный американский ЗРК Patriot уничтожен сегодня на Украине в результате удара гиперзвуковым комплексом «Кинжал»
Владимир Дранников
21:14
Батареи каюк, раз пиндосы пишут, что одна установка повреждена )))
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
Владимир Дранников
21:12
Брихуны пиндосы пишут, что одна установка повреждена! Уха-ха-ха-ха-ха-ха! Значит точно батареи каюк ))) But a US official later told CNN that a US-made Patriot system was likely damaged, but not de...
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Pretender056
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Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
хахахер
21:10
вот и нет патриота у киева.Как говорится,присылайте пиндосы ещё
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
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