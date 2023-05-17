Действительно, что волноваться? Он теперь в лучшем мире.

Ни для кого не секрет, что вчера ночью в Киеве в результате удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» был как минимум «повреждён», а как максимум — уничтожен ЗРК Patriot американского производства. Что конкретно было уничтожено, учитывая, что батарея Patriot состоит не только из пусковых установок, но и из радаров, командного пункта и вспомогательного оборудования, неясно, но шума было много. Пытаясь заглушить этот шум, в Киеве сегодня заявили, что не стоит «волноваться» о судьбе «Пэтриота».

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Именно так в ходе телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, уточнивший, что «Кинжалом» невозможно поразить всю батарею Patriot, поскольку её составные части как раз-таки во избежание разового группового поражения разнесены на значительное расстояние друг от друга.

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Какова реальная судьба переданного Киеву ЗРК Patriot, мы вряд ли узнаем в обозримой перспективе. Эксперты пока сходятся в одном мнении: факт массированного ракетного удара по Киеву с целью выявления «Пэтриотов» явно неслучаен, учитывая, что на сегодняшний день Киев официально не находится в списке целей, поставленных перед специальной военной операцией.