Участием Германии в конфликте это, по мнению Анналены «360 градусов» Бербок, конечно же, не является.

Немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на свои источники в федеральном правительстве Германии, сообщил о том, что немецкое руководство готовит для Украины крупнейший пакет «военной помощи» на сумму в 2,7 миллиарда евро.

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Согласно имеющимся у издания сведениям, в состав этого пакета войдут БМП Marder, танки Leopard 1, беспилотники-разведчики, САУ Gepard, системы ПВО Iris-T, боеприпасы для всего этого «добра», расходники и запчасти. Конкретные цифры не называются, но из называемой суммы в евро можно сделать вывод, что речь идёт как минимум о нескольких десятках, а то и сотнях единиц различной боевой техники. И очевидно, что эти поставки призваны усилить готовящееся контрнаступление ВСУ, которое сейчас российская армия активно срывает, нанося сокрушительные удары по местам дислокации личного состава и скоплений техники и складам боеприпасов.

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Вчера глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что любые поставки оружия России третьими странами будут считаться участием этих стран в конфликте. По всей видимости, госпожа «360 градусов» по причине скромных способностей к логическим выводам не считает передачу «помощи» на сумму в 2,7 млрд евро участием Германии в этом конфликте. Впрочем, к практикуемой на Западе политике двойных стандартов давно пора уже привыкнуть. Это такой «мир, основанный на правилах», который они всем хотят навязать и активному слому которого безуспешно пытаются противостоять.