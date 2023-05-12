Анналена «360 градусов» Бербок вновь отличилась интеллектуальными способностями.

Коллективный Запад проводит политику двойных стандартов. Это уже никого не должно удивлять, смущать, раздражать или расстраивать: это просто данность. Странам Запада поставлять Украине для оказания сопротивления российским войскам вооружений на сумму в десятки миллиардов долларов, не неся за это никаких последствий, можно, а вот другим странам помогать России в военном плане — нельзя. Сегодня глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поставки третьими странами оружия России будут восприниматься как участие этих стран в конфликте.

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Не является ли при таком раскладе деятельность стран ЕС и НАТО участием в конфликте, госпожа Бербок, естественно, уточнять не стала. Ответ, впрочем, и не требуется, поскольку все знают, что Бербок заявила бы что-то в духе «Это другое».

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Тем временем Запад не только увеличивает объёмы военной «помощи» Украине, но и не опасается эскалации, открыто заявляя о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности, которые способны наносить удары далеко вглубь российской территории.