Без ударов не проходит ни дня. Вернее, ни ночи.

Если кто-то наивно полагал, что передаваемые Украине с Запада вооружения на суммы в десятки миллиардов долларов ничего не значат, то пора наконец-то очнуться от дурмана и понять, что все эти передаваемые вооружения вкупе с прямым финансированием Западом государственной машины Украины — единственная причина, по которой специальная военная операция продолжается до сих пор, а не закончилась ещё в мае прошлого года. Как следствие, усилия по достижению целей СВО приходится наращивать, чем активно занимается российская армия, регулярно осуществляя удары по глубоким тылам противника. В частности, сегодня тревога звучала практически во всех областях Украины.

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С мест поступала информация об успешных ударах в контролируемой Киевом части Запорожской области, Днепропетровской, Николаевской области, а также в окрестностях Славянска и Краматорска в контролируемой Киевом части Донецкой Народной Республики. Затем начали появляться сообщения об ударах в Киевской области, в городе Хмельницкий, а также в ряде западных областей Украины.

Хотя в официальной сводке минобороны об этом ударе ничего не сказано, но с мест поступает информация о том, что удары наносились по складам боеприпасов: помимо первичных взрывов также сообщалось о вторичных взрывах, вызванных детонацией боекомплекта на складе.

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По всей видимости, МО РФ не видит смысла отдельно упоминать эти удары, поскольку они стали рутинными и наносятся фактически ежедневно, купируя тем самым возможный наступательный потенциал ВСУ.