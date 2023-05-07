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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин назвал выполненными поставленные перед ЧВК «Вагнер» задачи в Бахмуте
Интересно, а что, если бы то же самое сказали в МО РФ? Как было уже не раз.
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Задачей, которую в своё время командование специальной военной операцией поставило перед ЧВК «Вагнер» на бахмутском направлении, было «перемалывание» войск противника и сковывание их в районе данного населённого пункта, дабы обеспечить регулярным войскам возможность мобилизоваться, нарастить мышцы и подготовиться к встрече противника. По крайней мере, так несколько часов назад заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отметивший, что главной целью была именно «мясорубка», а не непосредственно взятие Бахмута.

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Как отметил Пригожин, 95 % города Бахмут уже находятся под контролем России, и эти оставшиеся 5 % никакой роли в плане оперативного простора и хода специальной операции в целом не играют. В историю Пригожин, по его словам, хочет войти не как освободитель Бахмута, а как человек, принёсший пользу России.

Напомним, что вчера днём Пригожин сообщил о передаче с 10 мая позиций в Бахмуте чеченским подразделениям «Ахмат», сославшись на якобы тяжелейший «искусственный снарядный голод» в ЧВК «Вагнер» и приняв соответствующее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова. Подразделения «Ахмат» уже готовы выдвигаться в Бахмут, ожидая только соответствующего приказа.

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Между тем, несмотря на заявляемый Пригожиным «снарядный голод», бойцам ЧВК «Вагнер» удаётся продвигаться в Бахмуте, нанося противнику ущерб, в 3,3-7,5 раз превосходящий свой собственный. Что это означает — очевидные выводы делаем сами.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер" #"ахмат"
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