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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадыров сообщил о готовности «Ахмата» к смене ЧВК «Вагнер» на позициях в Бахмуте
Соответствующее письмо президенту уже подписано, ожидается только приказ.
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Драма с боеприпасами для ЧВК «Вагнер» начинает вырисовываться как некий заранее продуманный план по выводу данных уже много месяцев ведущих ожесточённые боевые действия подразделений на отдых и ротацию с параллельным подстёгиванием армейских тыловиков. Вчера основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин по предложению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова согласился на передачу освобождённых территорий спецподразделению «Ахмат», и вот, сегодня Кадыров заявил о готовности «ахматовцев» к выдвижению на позиции.

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По словам Кадырова, письмо на имя Президента/Верховного Главнокомандующего уже подписано, а бойцы «Ахмата» находятся в готовности и ждут только соответствюущего приказа. При этом часть подразделений уже выдвинулась в сторону фронта.

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Глава Чечни убеждён в том, что в ближайшее время Бахмут будет взят.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер" #"ахмат"
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