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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин рассказал о колоссальных ежесуточных потерях ВСУ в Бахмуте
И это при якобы снарядном голоде. Представляете, что было бы, если бы была снарядная сытость?
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Бахмутское направление сейчас является одной из, если не самой горячей точкой всего фронта специальной военной операции. Суточные безвозвратные потери личного состава обеих сторон конфликта только на данном направлении исчисляются сотнями. И сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, какие потери в Бахмуте несёт противник. По словам Пригожина, ежедневно в Бахмут украинское командование стягивает по 400-600 человек личного состава, примерно столько же ежедневно и теряя только убитыми.

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Во всей этой истории неясна главная ситуация: если вспомнить недавние заявления Пригожина, то безвозвратные потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте составляют в среднем 80-120 человек в сутки. Если верить заявлениям Пригожина про нехватку боеприпасов, то получается, что при недостаче снарядов в «70%» бойцы «Вагнера» способны наносить противнику ущерб, в 3,3-7,5 раз превосходящий собственный. И это при наступательных действиях против окопавшегося противника. То есть, бойцы ЧВК «Вагнер» творят самые настоящие чудеса, и научного объяснения этому нет.

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Напоминаем, что из-за «снарядного голода» занятые «Вагнером» позиции в Бахмуте, как вчера предложил глава Чечни Рамзан Кадыров, будут переданы чеченскому спецподразделению «Ахмат», у которого, по всей видимости, проблем со снабжением не будет. Вопросов касательно происходящего становится всё больше. Ответов, кроме инфантильных и уже сформулированных другими людьми, пока нет. Хотелось бы верить, что после окончания бахмутской операции они всё же появятся.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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