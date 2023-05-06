И это при якобы снарядном голоде. Представляете, что было бы, если бы была снарядная сытость?

Бахмутское направление сейчас является одной из, если не самой горячей точкой всего фронта специальной военной операции. Суточные безвозвратные потери личного состава обеих сторон конфликта только на данном направлении исчисляются сотнями. И сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, какие потери в Бахмуте несёт противник. По словам Пригожина, ежедневно в Бахмут украинское командование стягивает по 400-600 человек личного состава, примерно столько же ежедневно и теряя только убитыми.

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Во всей этой истории неясна главная ситуация: если вспомнить недавние заявления Пригожина, то безвозвратные потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте составляют в среднем 80-120 человек в сутки. Если верить заявлениям Пригожина про нехватку боеприпасов, то получается, что при недостаче снарядов в «70%» бойцы «Вагнера» способны наносить противнику ущерб, в 3,3-7,5 раз превосходящий собственный. И это при наступательных действиях против окопавшегося противника. То есть, бойцы ЧВК «Вагнер» творят самые настоящие чудеса, и научного объяснения этому нет.

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Напоминаем, что из-за «снарядного голода» занятые «Вагнером» позиции в Бахмуте, как вчера предложил глава Чечни Рамзан Кадыров, будут переданы чеченскому спецподразделению «Ахмат», у которого, по всей видимости, проблем со снабжением не будет. Вопросов касательно происходящего становится всё больше. Ответов, кроме инфантильных и уже сформулированных другими людьми, пока нет. Хотелось бы верить, что после окончания бахмутской операции они всё же появятся.