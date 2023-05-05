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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нашумевшее заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
Отметив, что решать проблему надо, но так, как её пытается решить Пригожин — это неправильно.
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По ультрапатриотическим пристально следящим за ходом специальной военной операции пабликам в Telegram целый день разгоняется нашумевшее и, с позволения сказать, истерическое заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов и вынужденном оставлении «вагнеровцами» 10 мая населённого пункта Бахмут. Причём, что особенно страшно, разгоняются копии этого заявления без единого проблеска желания поставить слова Пригожина хотя бы под сомнение. Не оставил в стороне эту тему и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, опубликовавший по этому поводу официальное обращение.

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В нём Кадыров обратился к Пригожину, а также к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову и министру обороны РФ Сергею Шойгу, призвав прокомментировать ситуацию и разобраться в ней, выдвинувшись прямо на место. Если проблема действительно существует, то, по мнению Кадырова, военное руководство страны должно скорректировать ход ведения бахмутской операции.

Вместе с тем Кадыров отметил, что снимать тела погибших бойцов ради общественного резонанса, как это сделал Пригожин, неправильно, и призвал никогда так не делать. По словам Кадырова, на войне подобные ситуации не редкость, боеприпасов не хватает всегда, и участвующие в спецоперации чеченские подразделения спецназа также постоянно сталкиваются с трудностями. Однако записывать ролики, давая тем самым инфоповоды противнику, никому в спецназе «Ахмат» даже в голову не приходило: все проблемы, пусть и не сразу, решались по линии связи с военным руководством, и там по возможности всегда шли «Ахмату» навстречу. Иными словами, проблемы на фронте есть у всех, но истерики закатывает только Пригожин.

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Как отметил глава Чечни, если «Вагнер» действительно уйдет из Бахмута, то подразделение «Ахмат» готово заменить их, заняв город.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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