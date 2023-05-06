ХитрО. И ротацию себе устроить, и тыловиков встрясти, и политическое влияние увеличить.

Накачка информационного пространства основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, по всей видимости, и не думает снижаться, и формальной причиной для этого является, со слов самого Пригожина, тяжелейший снарядный голод в его подразделениях. С каждым его новым заявлением начинает посещать мысль, что таким образом Пригожин «троллит» противника, заявляя, что несмотря на «тяжелейший снарядный голод» вагнеровцев потери «хорошо оснащённых» ВСУ на бахмутском участке фронта только убитыми составляют до шестисот человек в сутки. В общем, рассудит ситуацию только время, ну а сейчас ЧВК «Вагнер» готовится передать занятые в Бахмуте позиции бойцам спецназа «Ахмат», как это вчера предложил сделать глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

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Сегодня Пригожин сообщил о том, что связывается с представителями Кадырова, чтобы незамедлительно начать передачу позиций. Примечательно в этой истории то, что Пригожин не проявил ревности к чеченским подразделениям, которые, фактически, и завершат операцию по взятию Бахмута. Вероятнее всего, план был разработан заранее, и служит целью отправки бойцов «Вагнера» на отдых и ротацию.

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У Рамзана Кадырова, считает Евгений Пригожин, все необходимые ресурсы и возможности для их получения имеются. По плану, передача позиций состоится ровно в полночь 10 мая.