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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Адский огонь в Бахмуте: в Сети появились кадры применения зажигательных боеприпасов по кварталам города
Главное — не показывать это кое-кому, у кого якобы снаряды кончились.
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Хотя отдельные заявления слишком сильно лезущих в публичную плоскость персонажей специальной военной операции и вызывают вопросы, но штурмовая операция по овладению городом Бахмут/Артёмовск продолжается, и сегодня вечером российские войска осуществили залповый удар зажигательными боеприпасами по ещё контролируемым противником кварталам города.

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Как нетрудно заметить, пылают сразу несколько кварталов, и очевидцы произошедшего отзываются об увиденном как об адском пламени, инферно, или же «новогодней ёлке». Видео свежее; заявления о том, что оно датировано 2022 годом, не соответствуют действительности: в 2022 году никаких штурмовых операций непосредственно в Бахмуте ещё не было.

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По словам Евгения Пригожина, ЧВК «Вагнер» из-за якобы «острейшего снарядного голода» покинут Бахмут 10 мая. На их место уже готов прийти отряд спецназа «Ахмат», о чём сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Очевидно, что «вагнерам» и их координатору необходима ротация — слишком долго они пребывают на фронте, потеряв всё понимание субординации, а также моральные «тормоза» при попытках привлечь внимание общественности к проблеме, и делая это почему-то через СМИ, а не через каналы связи с командованием СВО. Что, кстати, и отметил Кадыров, заявивший, что поступать так, как поступил Пригожин — неправильно.

#россия #украина #боевые действия
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