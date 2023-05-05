Основатель и координатор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин последнее время с высокой активностью и эмоциональностью (а игра на эмоциях — всегда и без исключения попытка манипуляции сознанием) публикует заявления о якобы острейшем снарядном голоде в его подразделениях. Ото дня ко дню показания Пригожина разнятся, а со стороны Украины утверждают, что артиллерийские обстрелы их позиций в Бахмуте и в целом интенсивность огня никак не снижается, что само по себе должно вызывать очень правильные вопросы касательно искренности Пригожина. И вот, сегодня глава «Вагнера» заявил, что 10 мая подразделения ЧВК «Вагнер», которым осталось взять «два с небольшим» километра западных окраин Бахмута, выйдут из населённого пункта.
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По словам Пригожина, нести необоснованные потери, вызванные «снарядным голодом», ЧВК «Вагнер» не собирается, а захваченные позиции будут переданы регулярным российским войскам. После этого «вагнеровцы» уйдут в тыловые лагеря и «будут ждать, когда они снова понадобятся народу России». Пригожин считает, что в военном руководстве страны якобы засели завистники, которые не хотят успехов «Вагнера» на фоне якобы слабых показателей со стороны ВС РФ.
Естественно, это заявление не могло не вызвать у журналистов справедливое желание задать вопрос руководству страны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле видели обращение Пригожина, но комментировать его не могут, поскольку «это касается хода специальной военной операции».
Что на самом деле творится на бахмутском участке фронта, достоверно сказать невозможно, но из заявления Пригожина можно сделать вывод, что до 10 мая полностью занять город там всё-таки собираются, после чего покинут позиции, так сказать, с чувством выполненного долга. В настоящее время СМИ по обе стороны фронта находятся в замешательстве, какова роль Пригожина во всей этой операции, и с какой целью он публикует эти заявления, которые, согласно сведениям с противоположной стороны, абсолютно не соответствуют действительности.