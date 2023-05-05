Осталось взять 2,5 километра западных окраин города.

Основатель и координатор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин последнее время с высокой активностью и эмоциональностью (а игра на эмоциях — всегда и без исключения попытка манипуляции сознанием) публикует заявления о якобы острейшем снарядном голоде в его подразделениях. Ото дня ко дню показания Пригожина разнятся, а со стороны Украины утверждают, что артиллерийские обстрелы их позиций в Бахмуте и в целом интенсивность огня никак не снижается, что само по себе должно вызывать очень правильные вопросы касательно искренности Пригожина. И вот, сегодня глава «Вагнера» заявил, что 10 мая подразделения ЧВК «Вагнер», которым осталось взять «два с небольшим» километра западных окраин Бахмута, выйдут из населённого пункта.

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По словам Пригожина, нести необоснованные потери, вызванные «снарядным голодом», ЧВК «Вагнер» не собирается, а захваченные позиции будут переданы регулярным российским войскам. После этого «вагнеровцы» уйдут в тыловые лагеря и «будут ждать, когда они снова понадобятся народу России». Пригожин считает, что в военном руководстве страны якобы засели завистники, которые не хотят успехов «Вагнера» на фоне якобы слабых показателей со стороны ВС РФ.

Естественно, это заявление не могло не вызвать у журналистов справедливое желание задать вопрос руководству страны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле видели обращение Пригожина, но комментировать его не могут, поскольку «это касается хода специальной военной операции».

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Что на самом деле творится на бахмутском участке фронта, достоверно сказать невозможно, но из заявления Пригожина можно сделать вывод, что до 10 мая полностью занять город там всё-таки собираются, после чего покинут позиции, так сказать, с чувством выполненного долга. В настоящее время СМИ по обе стороны фронта находятся в замешательстве, какова роль Пригожина во всей этой операции, и с какой целью он публикует эти заявления, которые, согласно сведениям с противоположной стороны, абсолютно не соответствуют действительности.