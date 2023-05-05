Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Осталось взять 2,5 километра западных окраин города.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Основатель и координатор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин последнее время с высокой активностью и эмоциональностью (а игра на эмоциях — всегда и без исключения попытка манипуляции сознанием) публикует заявления о якобы острейшем снарядном голоде в его подразделениях. Ото дня ко дню показания Пригожина разнятся, а со стороны Украины утверждают, что артиллерийские обстрелы их позиций в Бахмуте и в целом интенсивность огня никак не снижается, что само по себе должно вызывать очень правильные вопросы касательно искренности Пригожина. И вот, сегодня глава «Вагнера» заявил, что 10 мая подразделения ЧВК «Вагнер», которым осталось взять «два с небольшим» километра западных окраин Бахмута, выйдут из населённого пункта.

реклама

По словам Пригожина, нести необоснованные потери, вызванные «снарядным голодом», ЧВК «Вагнер» не собирается, а захваченные позиции будут переданы регулярным российским войскам. После этого «вагнеровцы» уйдут в тыловые лагеря и «будут ждать, когда они снова понадобятся народу России». Пригожин считает, что в военном руководстве страны якобы засели завистники, которые не хотят успехов «Вагнера» на фоне якобы слабых показателей со стороны ВС РФ.

Естественно, это заявление не могло не вызвать у журналистов справедливое желание задать вопрос руководству страны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле видели обращение Пригожина, но комментировать его не могут, поскольку «это касается хода специальной военной операции».

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что на самом деле творится на бахмутском участке фронта, достоверно сказать невозможно, но из заявления Пригожина можно сделать вывод, что до 10 мая полностью занять город там всё-таки собираются, после чего покинут позиции, так сказать, с чувством выполненного долга. В настоящее время СМИ по обе стороны фронта находятся в замешательстве, какова роль Пригожина во всей этой операции, и с какой целью он публикует эти заявления, которые, согласно сведениям с противоположной стороны, абсолютно не соответствуют действительности.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Киеве придумали новый довод в пользу поставки на Украину американских истребителей F-16
На Украине признали, что сбили над Киевом свой собственный беспилотник Bayraktar TB2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
7
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
12
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
33
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
11
Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
25
5 конкурентов Forza Horizon 5 в 2023 году
2
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
8
Подборка игр из моего списка желаний Steam
2
США обнаружили в Китае секретный полигон, где НОАК испытывает противоспутниковое лазерное оружие
3

Сейчас обсуждают

dimkahon
15:55
У него глупые вбросы, а не высказывания. На уровне школьного "мне не надо, значит и всем не надо".
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
REY_B_
15:55
Технически, концентрируя резервы всегда можно на локальном участке создать потенциал, который продавит любую оборону. По военной науке далее у обороняющейся стороны нарушаются все планы, вся логистика...
В США заявили, что полностью вооружили Украину перед наступлением и уже теряют терпение
dimkahon
15:54
Мы лучше тебя послушаем, твой бред, ага.
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
KotSkripaley
15:53
Пехоты у одичалых пока хватает, но надолго ли? 15 тыр жмуров в месяц, не считая без вести пропавших.
Россия не сможет проводить наступательные операции, если не проведёт мобилизацию - разведка США
dimkahon
15:53
Трассировка лучей, придумана задолго до всех этих ваших 7900 XTX и RTX 4080. Сынок, ты с какой школы вылез на каникулы?
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Китя.
15:51
Кстати на фото качество DLSS. а если поставить баланс разрешение с 4к просядет еще больше. а если поставить производительность то твой любима DLSS в превратится в кусок мыла. и что так все гонятся за ...
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Андрей Крутов
15:50
Что-то все минусы ставят, а люди отвечают согласно своего опыта. Давно читал, что очень важна температура для долговечности дисков и если в системнике уже под 60, то диск и все остальное жить долго не...
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
dimkahon
15:50
У чела ртх головного моска. Он на лоу играет в фхд, не трогай его)))
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Eppius
15:49
И что? Как пересекли так и обратно уйдут. Обычные учения. Про военный захват Тайваня в ближайшее время забудьте, его не будет.
Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
REY_B_
15:49
И много США обогатятся на этой войне. Отдельные лица конечно кое-что получат. Но в целом, США сейчас дёргаются, как бегает петух с отрубленной головой.
В США заявили, что полностью вооружили Украину перед наступлением и уже теряют терпение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем