Статья 205 УК РФ — террористический акт.

Вчера ночью украинское военно-политическое руководство отдало приказ на осуществление удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента России — Сенатскому дворцу. Кадры с этим ударом уже облетели весь мир, и предельно очевидно, что сухими из воды представителям киевской власти уйти уже не удастся. Своими жёсткими комментариями на этот счёт уже поделились председатель Госдумы, а также зампред Совбеза, и вот, теперь уголовное дело по статье «теракт» возбудил Следственный комитет РФ.

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Необходимо понимать, что если уголовное дело будет доведено до логического завершения, то Россия может и впрямь признать украинское руководство террористической организацией — со всеми вытекающими из этого для украинского руководства последствиями. Как справедливо отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, киевские власти по совокупности совершённых преступлений уже давно напрашиваются на присвоение данного статуса.

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К счастью, в результате удара по Кремлю никто не пострадал, даже заметных повреждений куполу Сенатского дворца, над которым произошёл взрыв беспилотника, не нанесено. Как бы то ни было, отвечать на это обязательно нужно. Сначала, впрочем, должно пройти следствие, которое установит личности запускавших БПЛА и установит цепочку передачи приказов.