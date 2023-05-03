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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев заявил, что у России не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения украинской власти
Которую он назвал кликой.
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На протяжении многих лет в России полагали и продолжают полагать, что с открытым врагом можно договориться, решить проблему мирно, за столом переговоров. По всей видимости, сегодня после осуществлённого Украиной террористического акта с ударом беспилотниками по Кремлю иллюзии начали потихоньку растворяться. Так, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал случившееся сегодня и заявил, что России не оставили никаких вариантов, кроме «физического устранения Зеленского и его клики».

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Как отметил Медведев, президент Украины уже не нужен даже для подписания капитуляции — за него это сделают другие люди.

Хотя заявление Медведева звучит грозно, но за ним обязательно должны последовать решительные действия по достижению озвученных задач. В противном случае грозные заявления Медведева, а также Володина, призвавшего классифицировать киевский режим как террористическую организацию со всеми вытекающими из этого последствиями, будут выглядеть уже совсем странно. Собирается ли Россия действительно отвечать на произошедшее, узнаем в ближайшие дни.

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О том, что Россия в качестве одной из целей специальной военной операции ставит перед собой поиск и «кару» всех украинских государственных преступников, было заявлено в день начала СВО президентом страны. С тех пор никаких реальных действий по достижению этой задачи не предпринималось.

#россия #украина #политика #боевые действия
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