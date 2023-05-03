Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Сегодня Украина — пока неизвестно, руками военных, спецслужб или работающих в их интересах диверсантов или «пятой колонны» на территории России — осуществила удар по Кремлю: один беспилотный летательный аппарат рухнул на территорию Кремля, второй взорвался над куполом Сенатского дворца — московской рабочей резиденции президента. Практически никакого ущерба, если не считать небольшого пожара на крыше купола Сенатского дворца, нанесено не было, пострадавших нет, парад на 9 мая пройдёт по плану, график президента не изменился. Из последствий пока — разве что введённый сегодня на неопределённый срок запрет на полёты беспилотников в Москве.

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Тем не менее, какие-то последствия — как в методах ведения специальной военной операции, так и в отношении к представителям киевской власти — определённо будут. Данное событие уже классифицировано в Кремле как теракт и покушение на жизнь главы государства. И вот, с призывом к принятию давно напрашивавшихся решений сегодня в своей официальной TG-странице обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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По словам Володина, киевский режим необходимо признать террористической организацией, поставив его в один ряд с широко известными запрещёнными в России террористическими организациями. В Госдуме будут требовать применения оружия, способного «остановить и уничтожить киевский террористический режим». Ни о каких переговорах с нынешним киевским режимом, заявляет Володин, и речи быть не может. Западные страны же, передающие Украине оружие, считает Володин, фактически являются прямыми соучастниками терроризма.