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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле сообщили о попытке удара украинскими БПЛА по резиденции Путина
Остаётся только верить и надеяться на опустошающий ответный удар. Надежда ведь умирает последней.
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Когда представители киевской власти во всё горло кричали о готовности большого количества беспилотников к удару по Москве, необходимо было понимать, что это не бравада, а вполне осознанная, пусть и безумная, политика. Как итог, сегодня в Кремле сообщили о том, что ночью Украина предприняла попытку удара беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента России.

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Как отмечено в публикации администрации президента, в ударе участвовали два БПЛА, и оба были нейтрализованы с помощью систем радиоэлектронной борьбы (на кадрах же видно, что БПЛА беспрепятственно пролетел и взорвался прямо над куполом Сенатского дворца — кремлёвской резиденции президента). Пострадавших в результате произошедшего нет, график работы Путина не изменился, парад 9 мая состоится.

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В Кремле данное действие расценили как террористический акт и покушение на главу государства, оставив за российской стороной право на ответ. Не исключено, что Украина совершила самую большую глупость за всё время специальной военной операции, которая полностью развяжет руки российскому политическому и военному руководству для решения поставленных перед СВО задач. Ведь важно понимать, что подобных ударов не случалось со Второй мировой войны, и прецедент — железобетонный.

#россия #украина #боевые действия
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