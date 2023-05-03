Поздно. Вас уже обвинили на официальном уровне.

Сегодня Украина совершила, возможно, фатальную ошибку, посчитав, что ради информационной «победы» и громких заголовков в западных СМИ может безнаказанно осуществить удар беспилотными летательными аппаратами по Кремлю. Киевские власти уже на официальном уровне были обвинены в содеянном, пресс-служба Кремля назвала произошедшее террористическим актом и покушением на жизнь главы российского государства с оставлением права на ответный удар. К счастью, никто не пострадал, незначительные повреждения получила разве что крыша купола Сенатского дворца Кремля.

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Сегодняшняя дневная фотография Сенатского дворца после удара БПЛА. Как видим, никаких заметных повреждений нет.

Не прошло и двух часов с момента оглашения вышеизложенной информации, как представители киевской власти отреклись от осуществлённой операции, заявив, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников по Кремлю. По крайней мере, такой информацией поделился советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, считающий, что беспилотники можно купить в любом тематическом магазине.

И здесь стоит отметить, что Подоляк прав, ведь необходимо понимать, что беспилотник таких небольших размеров, который атаковал Сенатский дворец Кремля, технически неспособен пролететь расстояние даже от ближайшей точки границы Украины с Россией до Москвы. А это может свидетельствовать только об одном: об активной работе диверсионных групп, которые осуществляли запуск дрона либо из Подмосковья, либо из самой Москвы.

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С сегодняшнего дня полёты БПЛА в Москве запрещены за исключением БПЛА государственных служб. Насколько данный запрет имеет смысл, учитывая, что вышеуказанный удар произошёл также без разрешения, вопрос риторический. Впрочем, многие считают, что российское политическое руководство намеренно «разрешило» осуществить удар, дабы предоставить себе карт-бланш на осуществление давно необходимых и напрашивавшихся представителями Киева действий в рамках специальной военной операции.