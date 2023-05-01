Должно ли это удивлять после того, как в Киеве и среди его спонсоров многократно заявляли, что «имеют право» на операции на территории России?

Первое мая началось сразу с нескольких новостей, посвящённых боевым действиям, их последствиям и сопутствующим факторам. Так, ночью ВС РФ нанесли сокрушительный ракетный удар по транспортному узлу в городе Павлоград Днепропетровской области, где, по предварительным требующим уточнения данным, была уничтожена техника, необходимая для комплектования трёх бригад ВСУ. Утром же неприятные новости стали поступать уже из самой России: успешные диверсии сразу в двух областях общепризнанной территории РФ — Брянской и Ленинградской.

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В Брянской области в результате подрыва железнодорожного полотна с рельсов сошёл состав, перевозивший стройматериалы и топливо. Официально классификация данному событию присвоена пока не была, но очевидно, что речь идёт о диверсии. Затем в Ленинградской области сообщили о подрыве линии электропередач в районе Сусанинского сельского поселения Гатчинского района.

Как сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, подрыв произошёл в полночь. Снабжение населённых пунктов при этом, как заявляет глава региона, не пострадало. Данное событие уже было классифицировано как диверсия; возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ, ведётся поиск диверсантов.

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И если в Брянской области, по понятным причинам, диверсию могли совершить как ДРГ ВСУ, так и местные завербованные диверсанты из числа сочувствующих Украине, то в Ленинградской области возможный круг поисков сужается только до второй категории. Важно помнить, что в Киеве и среди его основных спонсоров постоянно заявляют о некоем «праве» на проведение операций на территории России.