Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Ленинградской области диверсанты подорвали опору линии электропередач
Должно ли это удивлять после того, как в Киеве и среди его спонсоров многократно заявляли, что «имеют право» на операции на территории России?
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Первое мая началось сразу с нескольких новостей, посвящённых боевым действиям, их последствиям и сопутствующим факторам. Так, ночью ВС РФ нанесли сокрушительный ракетный удар по транспортному узлу в городе Павлоград Днепропетровской области, где, по предварительным требующим уточнения данным, была уничтожена техника, необходимая для комплектования трёх бригад ВСУ. Утром же неприятные новости стали поступать уже из самой России: успешные диверсии сразу в двух областях общепризнанной территории РФ — Брянской и Ленинградской.

реклама

В Брянской области в результате подрыва железнодорожного полотна с рельсов сошёл состав, перевозивший стройматериалы и топливо. Официально классификация данному событию присвоена пока не была, но очевидно, что речь идёт о диверсии. Затем в Ленинградской области сообщили о подрыве линии электропередач в районе Сусанинского сельского поселения Гатчинского района.

Как сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, подрыв произошёл в полночь. Снабжение населённых пунктов при этом, как заявляет глава региона, не пострадало. Данное событие уже было классифицировано как диверсия; возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ, ведётся поиск диверсантов.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

И если в Брянской области, по понятным причинам, диверсию могли совершить как ДРГ ВСУ, так и местные завербованные диверсанты из числа сочувствующих Украине, то в Ленинградской области возможный круг поисков сужается только до второй категории. Важно помнить, что в Киеве и среди его основных спонсоров постоянно заявляют о некоем «праве» на проведение операций на территории России.

#россия #боевые действия
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

В Брянской области в результате диверсии сошёл с рельсов поезд с топливом
Возведённая Россией линия обороны впечатлила британскую разведку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Украинская винтовка Зброяр Z-10 - как полицейское или скорее гражданское оружие оказалось у ВСУ
13
Обходим западные санкции: используем VPN на Xbox и PlayStation
20
9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
8
Прокачанная игровая сборка ПК для ленивого буржуа на Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 за 500 000р
35
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
9
Life By You - настоящий конкурент The Sims 5 от создателя Sims c открытым миром
4
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
8
Поговорим о Роберте Родригесе
3
Обзор аркадного стика Nygacn NJP-308, а также немного размышлений о файтингах
11
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
+

Сейчас обсуждают

DeathWish
14:27
А уж сколько народу от банального кухонного ножа полегло...
Немецкие танки Leopard 2 - насколько они будут опасны в зоне СВО
DeathWish
14:27
Принцип "разделяй и влавствуй" еще никто не отменил, отсюда все эти оголтелые активисты(подкармливаемые через соотвествующие организации), сталкивающие лбами меньшинства с большинством и друг с другом...
Немецкие танки Leopard 2 - насколько они будут опасны в зоне СВО
Jorj Jorjievich
14:25
Сижу на говне 12400, палитовской 3070ti govnopro, 32 gb govnoskill. Наверное, жопа, да?!
Российский авиаблогер Fighterbomber показал фото небесного "солнцепёка" - авиабомбы ОДАБ-1500
Китя.
14:22
Графика не че так https://youtu.be/CCYdt_exSXE По видео игра кушает до 15.468Gb видео памяти.
Видеокарты с менее, чем 24 ГБ памяти утратили актуальность — новейшие игры потребляют более 21 ГБ
Dimkovski
14:19
8700K@4.9 раскрывает всё! Полёт отличный!
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
Марина Андриянова
14:18
А это для того, чтоб побольше людей зашло посмотреть, причем же здесь Павлодар. Я когда заголовок прочитала, первая мысль была, что Казахстан у себя какие-то украинские резервы разместил. Но потом под...
В Павлодаре в результате "гибридной атаки" дронов-камикадзе и ракет ВКС РФ были поражены резервы ВСУ
FelsheR-BAN100810
14:14
и тем-же покупателям впаривать)
GeForce RTX 4060 Ti для удешевления может использовать печатную плату RTX 3060 Ti
хахахер
14:13
пипец сколько теста тут.Отрежут украину от чёрного моря и всё,она станет не интересна западу такая,а значит финансирования ей не будет больше и она сама загнётся после.Наступит мир,а это крах американ...
Пресса США: провал наступления ВСУ приведёт к падению фронта и захвата юга Украины армией РФ
Марина Андриянова
14:12
А в заголовке написано "в Павлодаре". Казахстан то тут причем?
В Павлодаре в результате "гибридной атаки" дронов-камикадзе и ракет ВКС РФ были поражены резервы ВСУ
FelsheR-BAN100810
14:10
Пусть чистят, меньше Москалевых с Пугачевыми = хорошечнее!)
В Ленинградской области диверсанты подорвали опору линии электропередач
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем