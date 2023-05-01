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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Брянской области в результате диверсии сошёл с рельсов поезд с топливом
С этим теперь придётся жить. И, судя по нежеланию радикально решать проблему, долго.
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Хотя многие граждане России и любят делать вид, будто боевые действия их никак не касаются, но жители прифронтовых регионов, в том числе, к сожалению, и тех, что являются общепризнанной территорией РФ, существовать в их приятном вымышленном мире не могут — не позволяют. Так, сегодня утром в результате диверсии на железной дороге в Унечском районе Брянской области с рельсов сошёл состав, перевозивший цистерны с топливом и, как сообщается, вагоны со стройматериалами.

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Как сообщается с места события, в результате диверсии с железнодорожного полотна сошли семь вагонов и, собственно, сам локомотив. Часть вагонов была объята пламенем, а, значит, перевозимая в них продукция была безвозвратно уничтожена. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

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Кто мог осуществить данную диверсию, ещё предстоит разобраться следственным органам. Учитывая близость места происшествия к границе с Украиной, варианты могут быть самыми разными: от завербованных в самой России диверсантов из числа сочувствующих Киеву даже спустя 14 месяцев боевых действий и непростительных заявлений с той стороны, до непосредственно диверсионно-разведывательной группы противника.

#россия #боевые действия
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