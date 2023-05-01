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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли мощнейший удар по транспортному узлу ВСУ в Павлограде
На воздух что-то взлетело так сильно, что у местных жителей повыбивало окна.
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Активность вооружённых сил Украины в прифронтовых городах свидетельствует о том, что контрнаступление всё же и впрямь будет. Передвижения военной техники и железнодорожных составов фиксируются разведкой вооружённых сил России, и, как следствие, уже несколько дней подряд по транспортным узлам и местам размещения резервов ВСУ наносятся систематические и серьёзные удары. Пару часов назад жители города Павлоград, что в Днепропетровской области, начали сообщать о мощнейшем взрыве и крупном пожаре в районе местной железнодорожной станции.

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Несмотря на запреты, жители города всё же выкладывают в Сеть последствия этого удара. Из характера взрывов, количества огня и его яркости можно сделать вывод, что попадания пришлись куда и требовалось — то ли по местам хранения боеприпасов, то ли по непосредственно составам, которые их привезли.

Вместе с тем украинские политические деятели со ссылкой на, безусловно, предоставляемую им из-за океана разведку, сообщают о том, что с российских аэродромов взлетели больше полутора десятков стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, предзнаменующих дальнейший массированный ракетный удар.

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В любом случае, все подробности поступят уже через несколько часов, ну а официальный доклад о произошедшем будет опубликован уже днём в сводке министерства обороны России.

#россия #украина #боевые действия
1
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хахахер
02:02
покололи транспортный узел.Ну и что,что окна повыбивало,щас май на дворе
ВС РФ нанесли мощнейший удар по транспортному узлу ВСУ в Павлограде
Кира Вернова
01:59
ну почему же нападут на рашку в сумкой области. Более чем уверн будет там перемога. А там как всегда генералы воры - не знали - не думали. Оказывается война идет.
CNN назвало причины, по которым контрнаступление ВСУ может не добиться поставленных задач
32Влад32
01:58
А еще у них в гаражах умельцы уже испытывают украинское гиперзвуковое оружие.
АНБ рекомендует разработчикам искусственного интеллекта опасаться Китая
Кира Вернова
01:52
Без маркировки китайцы готовы делать. Я думаю тут так же.
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E. S.
01:50
НА Руси принято говорить "НА Украину" а не "в Украину" Привыкай уже к ассоциации что "в украину" это как "в очко" :))))))))))) И не делай так больше
ВСУ в Марьинке открыли охоту на российские Т-90М» и Т-72Б3М – танки выдерживают 3 прямых попадания
Saf- Saf
01:46
Ага, Краснодарец. Чеж ты с окраины своей сбежал в РФ и теперь в Интернетах гадишь? На желто-блакитную тряпку тригеришься))) На-ка тебе еще картинку))) Это единственно возможный итог, для всех кастрюл...
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Du-U-Nu Da-Wae
01:36
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Роман
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