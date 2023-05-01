На воздух что-то взлетело так сильно, что у местных жителей повыбивало окна.

Активность вооружённых сил Украины в прифронтовых городах свидетельствует о том, что контрнаступление всё же и впрямь будет. Передвижения военной техники и железнодорожных составов фиксируются разведкой вооружённых сил России, и, как следствие, уже несколько дней подряд по транспортным узлам и местам размещения резервов ВСУ наносятся систематические и серьёзные удары. Пару часов назад жители города Павлоград, что в Днепропетровской области, начали сообщать о мощнейшем взрыве и крупном пожаре в районе местной железнодорожной станции.

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Несмотря на запреты, жители города всё же выкладывают в Сеть последствия этого удара. Из характера взрывов, количества огня и его яркости можно сделать вывод, что попадания пришлись куда и требовалось — то ли по местам хранения боеприпасов, то ли по непосредственно составам, которые их привезли.

Вместе с тем украинские политические деятели со ссылкой на, безусловно, предоставляемую им из-за океана разведку, сообщают о том, что с российских аэродромов взлетели больше полутора десятков стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, предзнаменующих дальнейший массированный ракетный удар.

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В любом случае, все подробности поступят уже через несколько часов, ну а официальный доклад о произошедшем будет опубликован уже днём в сводке министерства обороны России.