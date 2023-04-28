Сегодня утром поступила информация о том, что ВКС России осуществили массированный ракетный удар по объектам в тылу вооружённых сил Украины, где, по всей видимости, располагались предназначенные для афишированного уже всеми, кому не лень, контрнаступления. Сегодня Минобороны России официально подтвердило факт ракетного удара.
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Как сообщило российское оборонное ведомство, ночью ВКС России нанесли «групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации резерва ВСУ». Целью удара было пресечение выдвижения резервов в районы боевых действий, и этой цели удары достигли, поразив все назначенные объекты.
В подробности МО РФ вдаваться не стало, но согласно поступающей информации с мест, ударам подверглись объекты сразу в нескольких областях Украины: Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Полтавской. Помимо непосредственно пунктов дислокации резервов известно об уничтожении нефтебаз и других объектов логистики и материального снабжения ВСУ.
Похожий удар, но меньших масштабов, был нанесён вчера ночью.