Видимо, ещё остался ещё кусочек здравого смысла.

На днях ведомые Соединёнными Штатами страны G7 предложили установить тотальное (за редкими жизненно важными исключениями) эмбарго на экспорт продукции стран-членов данной «группы» в Россию вкупе с запретом на транзит товаров для третьих стран по российской территории. В коллективном Западе продолжают верить в сказку, что санкции подрывают возможность России финансировать свою военную машину, несмотря на то, что в реальности всё происходит ровно наоборот: производство военной техники и боеприпасов наращивается, численность регулярной армии растёт.

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В любом случае, не все согласны с выдвинутой новой санкционной идеей. Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои анонимные источники, Евросоюз и Япония противятся плану по введению эмбарго на экспорт в Россию, заявляя, что он нереализуем. Совет национальной безопасности Белого дома отказался прокомментировать данную ситуацию, заявив, что в США «будут продолжать искать способы привлечения России к ответственности».

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Вообще, позиция по антироссийским санкциям в получившем болезненный удар бумерангом от их введения Евросоюзе перестаёт быть единогласной. Некоторые представители ЕС утверждают, что они уже исчерпали возможности санкционного давления на Россию, и все последующие ограничения могут включать в себя разве что новые физические и юридические лица. В противном случае в санкционные пакеты придётся добавлять больше исключений, чем ограничений.