Евросоюз, будучи летающим в орбите управляемых неоконсерваторами Соединённых Штатов, к сожалению, не имеет своего мнения касательно отношений с Россией и делает то, что ему говорят по другую сторону Атлантики. Несмотря на то, что антироссийская санкционная политика США и ЕС не достигла своей цели — российская военная машина не подорвана, она теперь напротив работает на полную мощность без перерывов и выходных — признавать провал этой политики на Западе не собираются. Наоборот: как сообщает издание Bloomberg, в ЕС продолжают повторять одно и то же действие в надежде на другой результат, и рассматривают одиннадцатый пакет антироссийских санкций, в который могут включить запрет на транзит европейских товаров через РФ.
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Таким образом в ЕС рассчитывают лишить российскую экономику также и от денег за проезд по её территории товаров, предназначенных третьим странам. В данном случае, очевидно, странам-членам СНГ.
Какие конкретно товары собираются запретить везти транзитом по России, не уточняется, но источники Bloomberg заявляют о высокотехнологичных товарах, которые могут применяться в российской военной, космической и авиационной промышленности. Исключения из запрета будут, но, опять же, деталей очередного санкционного пакета, равно как уверенности в том, что его и впрямь собираются принимать, нет. Учитывая, что военная и космическая промышленности в России исторически были полностью импортозамещёнными, а авиастроение в стране сейчас находится на подъёме, все эти решения еврочиновников вызывают вопросы касательно их профпригодности.