В коллективном Западе, который полностью забросил разведку и перестал интересоваться реальным положением дел в российской экономике, беспричинно предполагая, что она продолжает соответствовать уровню середины 1990-х, всё ещё теплится надежда на то, что очередной пакет санкций станет той самой соломинкой, которая сломает спину верблюду.
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Некоторые европейские чиновники уже отмечают, что ЕС исчерпал возможности для оказания на Россию санкционного давления, и вот, издание Financial Times вновь процитировало одного из таких пожелавших остаться анонимным еврочиновников, заявившего, что с санкциями фактически «всё», и если принимать новые пакеты ограничений, то в них будет уже больше исключений, чем непосредственно ограничительных мер.
По словам представителя ЕС, продавливаемые некоторыми «ястребами» ограничения на поставки жизненно необходимых Европе товаров, таких, например, как ядерное топливо, наверняка получат вето со стороны членов Евросоюза, напрямую зависящих от таких поставок.
Собеседник Financial Times считает, что в дальнейшие пакеты санкций будут включать разве что дополнительные физические и юридические лица из России. Всего на данный момент под санкции попали порядка 1 500 граждан России и 200 предприятий. Им запрещено иметь активы в странах Запада и въезжать на их территорию. В общем, Запад сделал то, что по отношению к своим олигархам и чиновникам давным-давно должна была сделать сама Россия.