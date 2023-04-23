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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белорусские военные приступили к приведению в порядок площадок для размещения стратегического ядерного оружия
Пока что «на всякий случай» в рамках сезонного благоустройства. Дальше, как говорится, будем посмотреть.
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Несмотря на то, что Беларусь после отсоединения от СССР получила на своей территории значительное количество советского ядерного оружия, впоследствии страна от него в середине 1990-х отказалась и вернула владельцу — России — поскольку и западные «партнёры» этого хотели, да и все командные пункты и коды управления этим оружием оставались в Москве. На тот момент казалось, что постсоветское пространство навсегда и «в доску» друзья с коллективным Западом. С тех пор ситуация в мире кардинально изменилась и перешла к тому, что многие эксперты и аналитики называют Новой Холодной войной.

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Как итог: в Беларуси активно размещается российское тактическое ядерное оружие, под нужды которого были переоборудованы самолёты белорусской авиации, а также были переданы российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», способные осуществлять пуски в том числе и ракет в ядерном исполнении.

Коллективный Запад по-прежнему отказывается понимать уже даже прямые намёки, поэтому в перспективе в Беларуси может быть размещено уже и стратегическое ядерное оружие. Оставшиеся в Беларуси со времён СССР пусковые площадки РВСН поддерживают в порядке, и сегодня Минобороны РБ сообщило о том, что соответствующие площадки начали благоустраивать в рамках сезонных работ. Делается это на всякий случай — дабы при необходимости максимально оперативно начать использовать данные пусковые площадки по назначению.

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О том, что при необходимости в Беларуси будет размещено российское стратегическое ядерное оружие, глава государства Александр Лукашенко заявил в конце марта в рамках послания парламенту. Отметим, что стратегическое ядерное оружие, оно же оружие ядерного сдерживания, предназначено для нанесения неприемлемого ущерба противнику, и поэтому даже его создателями, прекрасно понимающим его разрушительные возможности, считается оружием, которое никогда не должно быть применено. Страх перед последствиями применения такого оружия до сих пор остаётся единственной причиной, по которой человечество с 1945 года не знает глобальных опустошительных войн.

#россия #беларусь #белоруссия #ядерное оружие #тактическое ядерное оружие #стратегическое ядерное оружие
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