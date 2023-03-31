Термоядерный Лукашенко дал жару в рамках своего послания.

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На сегодняшний день, пожалуй, уже всем известно, что Россия удовлетворила просьбу президента Беларуси Александра Лукашенко о размещении на территории страны своего тактического ядерного оружия. Под несение такого оружия уже переоборудован десяток самолётов, ведётся обучение белорусских военных, передаются ракетные комплексы «Искандер», а также завершается строительство хранилища тактического ядерного оружия.

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Сейчас этого пока достаточно, однако если будет необходимо, Беларусь готова разместить у себя уже и стратегическое ядерное оружие. Об этом сегодня в рамках своего послания сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Делаться это будет в ответ на нарастание угроз извне.

Иными словами, Лукашенко вполне доступным для понимания языком объяснил, что пора прекращать эскалацию, иначе последствия будут чудовищными и необратимыми.

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Отметим, что стратегическим считается ядерное оружие, способное преодолевать огромные расстояния и наносить колоссальный ущерб инфраструктуре противника. Так сказать, оружие Судного дня.