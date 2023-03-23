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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев: большинство предприятий ОПК работают в три смены, запускаются новые производства
Оборонная промышленность фактически работает в условиях военного времени.
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Если на момент начала специальной операции руководство России надеялось, что проблему Украины и её стремления стать для РФ угрозой удастся решить быстро и относительно малой кровью, то весной прошлого года стало очевидно, что самостоятельные решения Киев принимать не может, а кукловоды понижать ставки не собираются. Наоборот: эскалация конфликта всё нарастает, Украине передают всё более тяжёлые, современные и опасные системы вооружений, параллельно предоставляя бесконечную финансовую поддержку сорвавшейся в неуправляемый штопор украинской экономике.

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В таких условиях Россия оказалась вынуждена перевести свои предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) если не на военные рельсы, то очень близко к этому состоянию. Так, сегодня зампред Совбеза России и по совместительству первый зампред Военно-промышленной Комиссии России Дмитрий Медведев, беседуя с журналистами, заявил, что большинство предприятий ОПК сейчас работают в три смены, выпуская качественную продукцию даже несмотря на попытки коллективного Запада «перекрыть кислород» в плане отдельных комплектующих.

Кроме того, отметил Медведев, сейчас запускаются новые военные производства. Если на время начала СВО в России об этом, продолжает зампред Совбеза, не думали, то сейчас эта необходимость очевидна.

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Что касается военно-промышленного потенциала России, то он огромен. Только новых танков в этом году, уточнил Медведев, будет выпущено полторы тысячи единиц. Неясно, идёт речь именно о полностью новой сборке или же в том числе и о модернизации уже имеющихся танков, но в любом случае показатель внушительный.

#россия #экономика #боевые действия #танки #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс
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