Прилетали за истребителями, получили автоматы.

Аффилированные с коллективным Западом государства продолжают плыть по указанному им течению. Так, сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Торонто сообщил, что страна предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи.

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В его состав войдут 21 тысяча автоматов (штурмовых винтовок), 38 пулемётов и свыше 2,4 миллионов патронов. Иными словами, в среднем на каждую единицу переданного стрелкового оружия Канада предоставляет примерно 114 патронов. И это при условии, что боец НАТО, под стандарты которого на протяжении многих лет активно доводили военнослужащих ВСУ, должен идти в бой не менее чем с семью магазинами по тридцать патронов в каждом.

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Как видим, тренд на продолжение боевых действий у западных спонсоров Украины в прошлое пока не уходит. И это на фоне крайне безрадостных прогнозов касательно контрнаступления и комментариев о разгребании последствий боевых действий для Украины.