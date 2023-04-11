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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Канада предоставит Украине 21 тысячу автоматов в рамках пакета военной помощи
Прилетали за истребителями, получили автоматы.
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Аффилированные с коллективным Западом государства продолжают плыть по указанному им течению. Так, сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Торонто сообщил, что страна предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи.

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В его состав войдут 21 тысяча автоматов (штурмовых винтовок), 38 пулемётов и свыше 2,4 миллионов патронов. Иными словами, в среднем на каждую единицу переданного стрелкового оружия Канада предоставляет примерно 114 патронов. И это при условии, что боец НАТО, под стандарты которого на протяжении многих лет активно доводили военнослужащих ВСУ, должен идти в бой не менее чем с семью магазинами по тридцать патронов в каждом.

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Как видим, тренд на продолжение боевых действий у западных спонсоров Украины в прошлое пока не уходит. И это на фоне крайне безрадостных прогнозов касательно контрнаступления и комментариев о разгребании последствий боевых действий для Украины.

#украина #боевые действия #канада
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beltar
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Т. е. произведение про войну стало ясельным. Ясно, идиот - детектид.
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beltar
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Kutuz
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Kutuz
22:30
ага)
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