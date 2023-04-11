Как ушёл с должности, сразу внезапно начал говорить реалистичные вещи.

Явно считая себя представителем Европы, экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, как и его настоящие европейские коллеги по цеху, резко начал говорить адекватные и логичные вещи, как только покинул государственную службу. В частности, в беседе с одним из частных изданий Арестович обрисовал для Украины крайне пессимистичный послевоенный сценарий.

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По словам Арестовича, после окончания боевых действий Украину ждёт «тяжелейший период», который будет даже тяжелее, чем сам военный конфликт. Своё мнение Арестович подкрепляет сразу несколькими общеизвестными фактами, о которых на Украине до сих пор принято умалчивать: двенадцать миллионов беженцев, покинувших страну, миллионы внутренне перемещённых лиц, колоссальный ущерб жилому фонду, разрушенная экономика.

Дополнительно Арестович отметил, что в результате боевых действий на Украине возникла нехватка рабочих рук и образовался огромный внешний долг, что надолго ввергнет страну в экономическую яму. Кроме того, по мнению экс-советника офиса Зеленского, далеко не факт, что Запад будет воспринимать Украину как «точку роста» и помогать стране преодолевать послевоенные трудности.

Отдельно политик отметил появление в обществе «сотен тысяч» ветеранов боевых действий с посттравматическим стрессовым расстройством, которые станут очагами социальной напряжённости в стране.

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Хотя Арестович говорит пусть и ужасные, но в целом правильные и неизбежные вещи, но его анализ формируется из расчёта, что будет, если боевые действия закончатся прямо сейчас. А заканчиваться «прямо сейчас» они не будут по причине несамостоятельности украинских властей, неспособных на принятие единственно правильного решения о сохранении жизней людей и остатков государственности страны. Поэтому анализ Арестовича можно масштабировать в зависимости от желания руководства Украины продолжать оказывать сопротивление за чужой счёт и чужим оружием.