На то есть сразу несколько весомых причин.

Произошедшая несколько дней назад утечка данных из Пентагона касательно российско-украинского конфликта продолжает будоражить умы и сердца как западных, так и отечественных журналистов. Сомнений в подлинности данной утечки, учитывая тревогу, с которой представители американской власти отвечают на вопросы о ней, уже не возникает, поэтому издание The Wall Street Journal решило углубиться в изучение «слитой» информации, сведения в которой прямо противоположны тем, что высказывают на публику представители Белого дома и Пентагона.

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В частности, из утечки следует, что руководство США на самом деле не возлагает больших надежд на готовящееся контрнаступление ВСУ. На то есть как минимум две весомых причины: во-первых, с осени российское командование активно занималось созданием многоуровневых оборонительных линий вдоль всего фронта, а во-вторых, у самой Украины недостаточно средств для осуществления внушительного прорыва.

Из утечки Пентагона следует, что ВСУ могут вернуть под свой контроль часть территорий, однако их площадь не будет соответствовать той, что украинские войска «отвоевали» (по факту — зашли в оставленную ВС РФ) в ходе осеннего наступления в прошлом году. Иными словами, ни о каком выдворении российских войск за пределы территории, которую Украина считает своей, даже речи не идёт.

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Без пропаганды в материале The Wall Street Journal, конечно же, не обошлось: журналисты издания написали о якобы низком моральном духе в ВС РФ, якобы высоких потерях и якобы о недостаточной снаряжённости армии. В любом случае, разведданные гласят о том, что наступление ВСУ начнётся уже либо на этой неделе, либо в течение ближайших недель. Процесс будет долгим: по информации от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, украинское командование собрало группировку от 200 до 400 тысяч человек. Иными словами, наступательная операция и процесс её отражения могут вполне занять несколько месяцев.