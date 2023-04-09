На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой — на этот раз уже в Варшаве. В ходе этого визита было сделано несколько интересных заявлений, наиболее любопытным из которых стал план по грядущему стиранию всех границ между Польшей и Украиной. Теперь же Зеленский в своём официальном Telegram-канале подытожил свой визит в Варшаву.
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По словам Зеленского, его визит и переговоры в Варшаве стали «ещё одним шагом к победе». Украинский президент не стал уточнять, чью победу имел в виду, однако масса поступающей последнее время информации может свидетельствовать о том, что речь идёт о победе Польши. В частности, на этой неделе директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша заняла выжидающую позицию и готовится к захвату западных территорий Украины. Кроме того, в польских СМИ уже активно смакуют такую возможность, отмечая, что она станет для Украины вселенским благом, ведь в результате вхождения в состав Польши страна наконец-то станет членом ЕС и НАТО.
При этом не стоит забывать, что в Польше проводилась мобилизация с планом по увеличению численности своих вооружённых сил. С какой целью это делается, на данный момент известно только политическому и военному руководству Польши, США, России и их соответствующим союзникам. Многие эксперты считают, что Польша возглавит своеобразную «коалицию согласных», целью которой под видом миротворческого контингента станет установление буферной зоны на Украине. Как на это может отреагировать РФ, и возможно ли подобное действие в принципе без договорённости с Кремлём, не уточняется.