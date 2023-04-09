Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал свой визит в Польшу «ещё одним шагом к победе»
Теперь вопрос на засыпку: к чьей победе-то? Польской?
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Asus 3060 за 30 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой — на этот раз уже в Варшаве. В ходе этого визита было сделано несколько интересных заявлений, наиболее любопытным из которых стал план по грядущему стиранию всех границ между Польшей и Украиной. Теперь же Зеленский в своём официальном Telegram-канале подытожил свой визит в Варшаву.

реклама

По словам Зеленского, его визит и переговоры в Варшаве стали «ещё одним шагом к победе». Украинский президент не стал уточнять, чью победу имел в виду, однако масса поступающей последнее время информации может свидетельствовать о том, что речь идёт о победе Польши. В частности, на этой неделе директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша заняла выжидающую позицию и готовится к захвату западных территорий Украины. Кроме того, в польских СМИ уже активно смакуют такую возможность, отмечая, что она станет для Украины вселенским благом, ведь в результате вхождения в состав Польши страна наконец-то станет членом ЕС и НАТО.

рекомендации
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

При этом не стоит забывать, что в Польше проводилась мобилизация с планом по увеличению численности своих вооружённых сил. С какой целью это делается, на данный момент известно только политическому и военному руководству Польши, США, России и их соответствующим союзникам. Многие эксперты считают, что Польша возглавит своеобразную «коалицию согласных», целью которой под видом миротворческого контингента станет установление буферной зоны на Украине. Как на это может отреагировать РФ, и возможно ли подобное действие в принципе без договорённости с Кремлём, не уточняется.

#украина #политика #польша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Госсекретарь США не поддерживает прекращение огня на Украине
Западная пресса признала эффективность российских БПЛА-камикадзе «Ланцет»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Бюджетный, "народный" ПК за 55 тысяч
44
Украина может отменить весеннее контрнаступление – в Die Welt назвали главные проблемы ВСУ
11
В чем проблемы школьного образования в России и кто больше всего страдает от них
21
Лучшая игровая сборка апреля за 120 тысяч рублей – ультимативная графика в 2К и высокий потенциал
5
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
103
Моё большое тестирование процессоров Intel под Socket 478 с картинками
28
F-35 ВВС США и ЗРК "Праща Давида" будут охранять границы НАТО в Финляндии от атак ВС России
18
Французские Lada для ралли-рейдов
1
Улучшилась ли Warzone 2 во втором сезоне
+
О тёплых и пушистых символах Пасхи
3

Сейчас обсуждают

KotSkripaley
17:20
Я лично с Соловьевым не знаком, специально его не смотрю и все выше написанное оставлю на совести автора.
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
N1ghtwish
17:19
Я тоже, каждый день смотрю на ютубе его канал Соловьев LIVE, очень годный канал стал.
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
Евгений Сом
17:19
так она по железу в 2 раза быстрее, прирост же в играх зависит от движков самих игр.
GeForce RTX 5090 получит 100 млрд транзисторов, память GDDR7 и будет в 2 раза быстрее RTX 4090
KotSkripaley
17:15
На тебе сайт про железо: http://sportwiki.to/Энциклопедия_бодибилдинга
NYT раскрыл секретные планы украинского наступления – 200 000 бойцов и 2000 бронированной техники
Евгений Сом
17:14
Что не так я написал? Где противоречие? Ты давай конкретно напиши а не бессмысленный бред. Я же тебе указал почему тайминги увеличиваются при росте частоты но ты видимо настолько туп что не понимаешь ...
TeamGroup анонсировала память DDR5-6800 на 48 и 96Mb: больше и быстрее, чем DDR4
N1ghtwish
17:14
Кремлеботы разгоняют соловьиный помет под азотом в минуса, всё в рамках overclockers.ru Начинай заново. Утырки, вы там в ручную минусы ставите? Скрипт написать под говносайт не судьба?
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
Alexbatz
17:13
3 знакомых пересели на электрички, 2 из них снова вернулись на ДВС в течении года. Ждём третьего. Даже ставки сделали. Но самое главное - выводы сделаны.
Не исключено, что новая версия Tesla Model Y за $49 990 оснащается аккумуляторами типоразмера 4680
KotSkripaley
17:07
Это явно нарочно вброшенная дезинформация, такие методы в 21 веке не прокатывают, т.к из космоса прекрасно видно передвижения таких массивных воинских подразделений. Шила такого объема в жопе не утаиш...
NYT раскрыл секретные планы украинского наступления – 200 000 бойцов и 2000 бронированной техники
REY_B_
17:05
Биткоины копают?
Учёные уже 50 лет не могут разгадать причину появления «волшебных» кругов в Намибии
Anakeen
17:05
Пиндосы, чего еще от них ожидать. Чем глубже они загонят Украину в долговую яму своей поддержкой, тем легче будет ее потом растащить в счет оплаты долгов. Хотя, Зеля в своем кокаиновом угаре наверно д...
Госсекретарь США не поддерживает прекращение огня на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем