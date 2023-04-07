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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В польских СМИ уже смакуют возможную аннексию части Украины
За этими ребятами не заржавеет. Это не Россия, которая будет годами терпеть.
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Последнее время участились разговоры о том, что Польша готовится вступить в конфликт на стороне Украины под видом «миротворцев», чтобы впоследствии отхватить часть западных территорий страны. Сначала об этом сообщил главный разведчик России Сергей Нарышкин, затем крайне двусмысленным намёком поделился президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что между Польшей и Украиной скоро не будет никаких границ, и вот, сегодня в польском издании Rzeczpospolita появилась статья как раз на эту самую тему.

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Согласно мнению обозревателя данного издания Гжегожа Гроссе, в Польше рассматривают идею восстановления своеобразной Речи Посполитой, территория которой простиралась далеко на восток, и включала в том числе нынешние западные области Украины. Саму перспективу такого присоединения Гроссе воспринимает как вселенское благо для самой Украины: благодаря присоединению к Польше страна станет членом ЕС и НАТО, о чём так давно мечтала.

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Дополнительно, считает обозреватель, такое развитие событий укрепит безопасность в Европе и позволит Украине восстановиться после конфликта. По мнению Гроссе, такой сценарий сейчас выглядит фантастическим, но непростые времена зачастую побуждают к принятию иначе фантастических решений.

#украина #политика #польша
3
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Николай Кулешов
22:17
Люди вы считаете что война это благо для вас? И что вы получили за год?по фантазируйте у себя в голове
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
Николай Кулешов
22:13
А кто раздаёт такие фишки подскажи
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
sop18
22:13
А что можно еще ожидать от потомков каторжников, беглых уголовников, работорговщев и пиратов. Сама страна основана на чужой земле и чужой крови.
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
Павел Новицкий
22:12
Еще и сцука ногти накрасил, вата
CD Projekt RED показала, как в Cyberpunk 2077 будет работать технология трассировки пути
sop18
22:12
Гегемон нынче пошел какой то вялый. Катастрофы за катастрофой. Огайо не даст соврать. Им бы своим разваливающимся хозяйством дома заняться, а не лезть в чужие страны в другом полушарии.)))
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
Павел Новицкий
22:10
Свитер у бомжа отнял перед митингом?
CD Projekt RED показала, как в Cyberpunk 2077 будет работать технология трассировки пути
sop18
22:09
Что то плохо работаешь, ненаш. Скучно. Даже полит.информации в СССР были поинтереснее.))) Этак грантик не заработаешь.)))
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
Павел Новицкий
22:09
Теперь, пускай садятся на поезд и уе*ывают накуй
Штурмовики ЧВК "Вагнер" в Бахмуте продвинулись к главному вокзалу города
sop18
22:09
Помогали, за золото.))) Чего бы не помочь.))) СССР потом до самого своего развала за эту "помощь" расплачивался. Дружба с америкосами хуже вражды с ними. СССР додружился до собственного развала в 90е....
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
Рики Тиkи
22:07
иначе кто бы всякую шваль тут пестовал ... оверы скатились
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