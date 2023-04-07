Последнее время участились разговоры о том, что Польша готовится вступить в конфликт на стороне Украины под видом «миротворцев», чтобы впоследствии отхватить часть западных территорий страны. Сначала об этом сообщил главный разведчик России Сергей Нарышкин, затем крайне двусмысленным намёком поделился президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что между Польшей и Украиной скоро не будет никаких границ, и вот, сегодня в польском издании Rzeczpospolita появилась статья как раз на эту самую тему.
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Согласно мнению обозревателя данного издания Гжегожа Гроссе, в Польше рассматривают идею восстановления своеобразной Речи Посполитой, территория которой простиралась далеко на восток, и включала в том числе нынешние западные области Украины. Саму перспективу такого присоединения Гроссе воспринимает как вселенское благо для самой Украины: благодаря присоединению к Польше страна станет членом ЕС и НАТО, о чём так давно мечтала.
Дополнительно, считает обозреватель, такое развитие событий укрепит безопасность в Европе и позволит Украине восстановиться после конфликта. По мнению Гроссе, такой сценарий сейчас выглядит фантастическим, но непростые времена зачастую побуждают к принятию иначе фантастических решений.